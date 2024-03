Norque lanceert de eerste razendsnelle, veilige AI- en ML-geactiveerde blockchain, DEX, CEX, directe betaling via cryptocurrency-applicatie en echt bruikbare munt/token met verzekeringsintegratie voor gebruikers en belanghebbenden

Norque voor veiligheid, gebruiksgemak, toegankelijkheid en duurzaamheid voor blockchain, Web3, cryptovaluta, metaverse en de fysieke wereld door integratie van kunstmatige Intelligentie, technologie voor machine learning en risicobeperkende voorzieningen.

SAN FRANCISCO, 19 maart 2024 /PRNewswire/ -- Norque introduceert met zijn ICO in april/mei 2024 een baanbrekend ecosysteem waarin blockchain, AI, ML, cryptovaluta en verzekering zijn geïntegreerd - een primeur binnen de sector. Norque streeft naar veiligheid, gebruiksgemak, toegankelijkheid en duurzaamheid voor blockchain, Web3, cryptovaluta en de metaverse.

Norque is coming with its ICO around April/May 2024, First Blazing Fast, Secure AI and ML-Enabled Blockchain, DEX, CEX, Instant Payment via Cryptocurrency Application and Real Usability Coin/Token with Insurance Integration for Users and Stakeholders

In reactie op de volatiliteit en de spraakmakende mislukkingen op de markt voor cryptovaluta presenteert Norque een nieuwe benadering door een digitale valuta aan te bieden met echte waarde voor de dagelijkse praktijk. In tegenstelling tot eerdere projecten die er vooral op waren gericht om in korte tijd naam te maken, zoals LUNA, Doge en FTX, richt Norque zich op het leveren van een daadwerkelijk bruikbare munt die wordt gedekt door tastbare activa, zoals vastgoed en consumptiegoederen.

Norque is gebouwd op een fundament van expertise van blockchainprofessionals, financiële marktexperts, AI-specialisten en internationale influencers. Het project biedt de eerste op AI en ML gebaseerde blockchain die is afgestemd op het afhandelen van verzekeringsclaims, waardoor de efficiëntie en toegankelijkheid worden verhoogd. Daarnaast wordt in het kader van het project het token NOQ gelanceerd dat wordt ondersteund door real-world assets en waarmee aankopen kunnen worden verricht in blockchain, crypto, metaverse en verzekeringsdiensten.

https://youtu.be/GtXLgA7IxK0

Een opvallend kenmerk is de introductie van de eerste Decentralized Exchange (DEX) en een unieke Centralized Exchange (CEX) met geïntegreerde verzekeringsvoorzieningen en AI- en ML-functionaliteit. Deze platforms zijn ontworpen om een nieuwe norm te stellen wat betreft betrouwbaarheid en functionaliteit op het gebied van gedecentraliseerde en gecentraliseerde financiën.

De uitgebreide verzekeringsoplossingen van Norque zijn bedoeld voor cryptobeleggers, instellingen, beurzen en metaversedeelnemers en voorzien in de kritieke behoefte aan risicobeperking in de cryptowereld. Dit initiatief is bedoeld om het vertrouwen en de stabiliteit te verhogen en een nieuwe norm te stellen binnen de sector.

Het project omvat tevens een applicatie waarmee naadloos cryptobetalingen en valutaomzettingen kunnen worden uitgevoerd, zodat gebruikers aankopen kunnen verrichten met cryptovaluta, variërend van dagelijkse benodigdheden tot omvangrijke activa. Certik-certificering is in voorbereiding.

P. Nakamoto zelf benadrukte tijdens een gesprek de ambitie van het project om de praktische toepassingen van voorgangers te overtreffen door gebruik te maken van dekking in de vorm van real-world assets en door de marktvolatiliteit aan te pakken met innovatieve risicobeperkende strategieën. De introductie van Norque komt op het juiste moment en is bedoeld om de stabiliteit te bevorderen en een bredere aanvaarding te stimuleren, binnen de context van de uitdagingen waarmee de crypto- en metaversesector worden geconfronteerd.

Voor meer informatie: www.norque.io.

https://youtu.be/pNWnr8UM0xc

Treed toe tot het Norque-universum:

twitter.com/NorqueNoq

https://norque.medium.com/

https://discord.gg/NdHtsKa4va

https://t.me/NORQUE_NOQ

https://t.me/ConvalexaNOQ

https://www.reddit.com/r/NOQ/

Contactpersoon: Mr. Jes Jim, [email protected], +44-7361627958

Infographic - https://mma.prnewswire.com/media/2364200/Norque_Infographic.jpg