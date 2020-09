Northern Green Canada fait le point sur ses activités internationales

NGC a établi avec succès Northern Green Global GmbH (« NGG ») à Unterschleißheim, en Allemagne. Sous la direction de sa PDG, la Dre Aslihan Akkar Schenkl, NGG s'est établi comme responsable des activités pharmaceutiques mondiales de NGC.

La Dre Aslihan Akkar Schenkll, PDG de NGG, a déclaré : « Northern Green Global appuie Northern Green Canada dans sa mission de fournir des médicaments à base de cannabinoïdes aux marchés mondiaux. Nous avons commencé à développer l'API de notre unité d'affaires en Allemagne et avons déposé les dossiers requis auprès du gouvernement du district de Haute-Bavière. En plus de produire du cannabis pharmaceutique, notre équipe de pharmaciens chevronnés se concentrera sur le développement de formulations de cannabinoïdes adaptées aux maladies chroniques. »

NGC a sollicité les services du bureau de Francfort de Bird & Bird LLP (Dr Kai Kerger et Dr Niels Lutzhöft), qui tirera parti de son expérience avérée sur le marché du cannabis pour guider NGG tout au long de son processus d'expansion mondiale.

Exportations et ventes internationales

La Société vend actuellement des fleurs et de l'huile de cannabis sur les marchés mondiaux. Elle a expédié avec succès des produits en Israël, où ils seront vendus par une installation détenant une certification BPF de l'UE. Le marché israélien importe de plus en plus de produits de qualité conformes aux normes BPF de l'UE.

La Société en est aux dernières étapes de ses contrats d'approvisionnement conclus au Royaume-Uni, en Pologne, au Danemark, au Portugal, en Australie et en Nouvelle-Zélande. L'expédition des produits aura lieu durant le quatrième trimestre de 2020 et après. Des produits ont été exportés vers l'Amérique latine afin d'être vendus localement et un contrat d'approvisionnement continu a été conclu pour la distribution d'huiles à l'échelle internationale.

Lisa McCormack, PDG de NGC, a affirmé : « L'expertise de la Dre Akkar-Schenklet et de son équipe à NGG signifie que nous pouvons compter sur un personnel qualifié sur le terrain, dans l'UE. Cela présente un avantage stratégique dans la poursuite de nos objectifs. NGC détient une licence en vertu de la Loi sur le cannabis et une certification BPF de l'UE. Nous maintenons une présence active sur le marché mondial du cannabis et adhérons à toutes les réglementations nationales et internationales. Nous sommes fiers de fournir du cannabis médicinal de qualité à la communauté internationale par l'intermédiaire de nos initiatives en Allemagne, en Israël et dans d'autres parties du monde. »

À propos de Bird & Bird LLP

Bird & Bird LLP est un cabinet d'avocats international comptant plus de 1 300 avocats répartis dans 30 bureaux. Œuvrant dans tous les domaines du droit commercial et des affaires, le cabinet emploie des spécialistes de divers secteurs, dont ceux des sciences de la vie et de la médecine. Son groupe interjurisdictionnel chargé du secteur du cannabis conseille des clients situés à la fine pointe de cette industrie en rapide évolution.

À propos de Northern Green Canada Inc.

Northern Green Canada Inc. est un producteur de cannabis médical détenant la licence du gouvernement fédéral et la certification BPF de l'UE. Sa mission principale est d'améliorer la qualité de vie à l'aide de médicaments à base de cannabis. NGC est une entreprise axée sur la recherche et le développement vouée à la santé et au bien-être des patients. Son équipe d'experts chevronnés travaille dans une installation de culture et de transformation intérieure conforme aux normes BPF de l'UE. Occupant une surface de 2 500 m2, le site peut encore grandir pour atteindre 4 275 m2. L'entreprise élargit actuellement sa capacité d'extraction en vue de produire des huiles et travaille avec des partenaires respectés pour mettre au point des médicaments à base de cannabis. Pour de plus amples informations, consultez notre site Web www.northerngreencanada.com

