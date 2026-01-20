Northern Tool + Equipment da la bienvenida al camión Monster Jam® a su tienda de Conroe para un evento de un día

El evento en la tienda incluye una oferta exclusiva para los clientes del área de Houston, que podrán recibir dos boletos gratuitos para el evento Monster Jam®

HOUSTON, 20 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Northern Tool + Equipment lleva la emoción de alto octanaje de Monster Jam ® a la comunidad del área de Houston. El jueves 5 de febrero, los clientes tendrán la oportunidad de experimentar de primera mano la adrenalina y la emoción, ya que un legendario camión Monster Jam® estará estacionado fuera de Northern Tool + Equipment, junto con un miembro del equipo de Monster Jam.

Northern Tool + Equipment da la bienvenida a la legendaria camioneta Monster Jam ®

Jueves 5 de febrero, de 2:00 a 6:00 p. m.

2016 North I-45 Fwy Conroe, TX 77301

Northern Tool + Equipment también regalará dos certificados gratuitos para el evento Monster Jam (hasta agotar existencias) en su tienda 2016 North I-45 Fwy de Conroe a los clientes que compren por valor de $100 o más en la tienda.

"Los clientes no solo tendrán la oportunidad de ver de cerca un camión Monster Jam, sino que también podrán conseguir dos entradas para asistir a un próximo evento Monster Jam", afirmó Frank Crowson, vicepresidente sénior y director de marketing de Northern Tool + Equipment.

El evento, apto para toda la familia, se llevará a cabo al aire libre o en un remolque en el lugar, dependiendo del clima, y está abierto al público. Puede encontrar más detalles aquí .

Acerca de Northern Tool + Equipment:

Northern Tool + Equipment es una empresa familiar que atiende tanto a los aficionados autodidactas como a profesionales que emprenden proyectos más difíciles. Como proveedor líder de más de 100,000 herramientas y equipos de alta calidad desde hace más de 40 años, el equipo altamente capacitado de la empresa cuenta con amplios conocimientos para ayudar a los clientes en persona en más de 130 tiendas minoristas, en línea y por teléfono a través de su centro de contacto con personal completo. Desde ayudar a los clientes a obtener la herramienta adecuada para el trabajo hasta ayudarlos con piezas y reparaciones que mantienen sus herramientas funcionando al máximo rendimiento, el servicio al cliente es la base de la misión de Northern Tool. Encuentre más información acerca de Northern Tool + Equipment en NorthernTool.com y manténgase en contacto mediante redes sociales: Facebook ( @northerntool ), Instagram ( @northern_tool ), TikTok ( @northerntool ), X (Twitter) ( @northerntool ), YouTube y Pinterest .

