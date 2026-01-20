Northern Tool + Equipment da la bienvenida al camión Monster Jam® a su tienda de Conroe para un evento de un día
News provided byNorthern Tool + Equipment
Jan 20, 2026, 08:55 ET
El evento en la tienda incluye una oferta exclusiva para los clientes del área de Houston, que podrán recibir dos boletos gratuitos para el evento Monster Jam®
HOUSTON, 20 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Northern Tool + Equipment lleva la emoción de alto octanaje de Monster Jam® a la comunidad del área de Houston. El jueves 5 de febrero, los clientes tendrán la oportunidad de experimentar de primera mano la adrenalina y la emoción, ya que un legendario camión Monster Jam® estará estacionado fuera de Northern Tool + Equipment, junto con un miembro del equipo de Monster Jam.
- Northern Tool + Equipment da la bienvenida a la legendaria camioneta Monster Jam®
- Jueves 5 de febrero, de 2:00 a 6:00 p. m.
- 2016 North I-45 Fwy Conroe, TX 77301
Northern Tool + Equipment también regalará dos certificados gratuitos para el evento Monster Jam (hasta agotar existencias) en su tienda 2016 North I-45 Fwy de Conroe a los clientes que compren por valor de $100 o más en la tienda.
"Los clientes no solo tendrán la oportunidad de ver de cerca un camión Monster Jam, sino que también podrán conseguir dos entradas para asistir a un próximo evento Monster Jam", afirmó Frank Crowson, vicepresidente sénior y director de marketing de Northern Tool + Equipment.
El evento, apto para toda la familia, se llevará a cabo al aire libre o en un remolque en el lugar, dependiendo del clima, y está abierto al público. Puede encontrar más detalles aquí.
Acerca de Northern Tool + Equipment:
Northern Tool + Equipment es una empresa familiar que atiende tanto a los aficionados autodidactas como a profesionales que emprenden proyectos más difíciles. Como proveedor líder de más de 100,000 herramientas y equipos de alta calidad desde hace más de 40 años, el equipo altamente capacitado de la empresa cuenta con amplios conocimientos para ayudar a los clientes en persona en más de 130 tiendas minoristas, en línea y por teléfono a través de su centro de contacto con personal completo. Desde ayudar a los clientes a obtener la herramienta adecuada para el trabajo hasta ayudarlos con piezas y reparaciones que mantienen sus herramientas funcionando al máximo rendimiento, el servicio al cliente es la base de la misión de Northern Tool. Encuentre más información acerca de Northern Tool + Equipment en NorthernTool.com y manténgase en contacto mediante redes sociales: Facebook (@northerntool), Instagram (@northern_tool), TikTok (@northerntool), X (Twitter) (@northerntool), YouTube y Pinterest.
Contacto para los medios: Holly Steffl
Número de teléfono: 612.351.8312
Correo electrónico: [email protected]
Sitio web: northerntool.com
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2579007/Grave_Digger_Monster_Jam_Northern_Tool_and_Equipment.jpg
Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2310398/Northern_Tool_Logo.jpg
FUENTE Northern Tool + Equipment
Share this article