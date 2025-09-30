Northern Tool + Equipment sube las revoluciones con la legendaria camioneta Monster Jam® en la tienda de Houston

El evento de la tienda de Houston, Texas, incluye una oferta exclusiva para que los clientes reciban una entrada gratuita para el evento Monster Jam®

HOUSTON, 30 de septiembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Northern Tool + Equipment trae la emoción de alto octanaje de Monster Jam ® a la comunidad de Houston. El jueves 16 de octubre, los clientes tendrán la oportunidad de experimentar la adrenalina de primera mano en busca de emociones, ya que una legendaria camioneta Monster Jam® estará estacionada fuera de Northern Tool + Equipment junto con un integrante del equipo de Monster Jam. El evento familiar se llevará a cabo al aire libre o en un tráiler en el lugar, dependiendo del clima, y estará abierto al público entre las 2:00 p. m. y las 6:00 p. m.

Además, Northern Tool + Equipment regalará un certificado de asistencia al evento Monster Jam (hasta agotar existencias) en su ubicación de 7994 Bellfort Ave. a los clientes que compren productos Klutch, Strongway o Ultra-Tow por $50 o más.

"Los clientes de Houston no solo tendrán la oportunidad de ver una camioneta Monster Jam® de cerca, sino que colaboramos con Monster Jam para ofrecer una oportunidad exclusiva de obtener una entrada para asistir a su próximo evento", comentó Frank Crowson, vicepresidente sénior y director de Marketing de Northern Tool + Equipment.

Northern Tool + Equipment es una empresa familiar que atiende tanto a los aficionados a la creación artesanal (DIY) como a los profesionales de oficios que abordan los proyectos difíciles. Un proveedor líder de más de 100,000 herramientas y equipos de alta calidad durante más de 40 años, el equipo altamente capacitado de la empresa tiene una inmensa amplitud de conocimientos para ayudar a los clientes en persona en más de 130 tiendas minoristas, en línea y por teléfono a través de su centro de contacto con todo el personal necesario. Desde asistir a los clientes a obtener la herramienta adecuada para el trabajo hasta ayudar con piezas y reparaciones que mantienen las herramientas funcionando al máximo rendimiento, el servicio al cliente es la base de la misión de Northern Tool. Encuentre más información acerca de Northern Tool + Equipment en NorthernTool.com y manténgase conectado a través de las redes sociales: Facebook ( @northerntool ), Instagram ( @northern_tool ), TikTok ( @northerntool ), X (Twitter) ( @northerntool ), YouTube y Pinterest .

