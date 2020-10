Com o setor de negócios espaciais a caminho de se tornar uma indústria com valor previsto de USD 2,7 trilhões, os novos satélites e as megaconstelações planejadas estão sendo lançados em um ambiente perigosamente congestionado com tráfego e detritos espaciais. Os serviços da constelação Skylark da NorthStar são projetados para revolucionar a segurança do voo espacial.

A NorthStar é o primeiro serviço comercial para o monitoramento do espaço de fora do planeta Terra, por meio de uma constelação de satélites com sensores óticos criados especificamente para isso. Com um catálogo 3D seguro e orientado por dados de todo o ambiente espacial alimentado por análises SSA avançadas, a NorthStar fornecerá dados de tráfego espacial precisos e serviços de prevenção de colisão e navegação para a comunidade global de satélites.

"A nova economia espacial depende da segurança e sustentabilidade do espaço. A NorthStar é o primeiro sistema SSA comercial no espaço e fornecerá informações essenciais aos operadores espaciais, permitindo uma navegação segura e apoiando a gestão do tráfego espacial global. Estamos aqui para tornar o espaço seguro para se fazer negócios, agora e no futuro."

- Stewart Bain, CEO e cofundador, NorthStar Earth & Space

"A Space Alliance tem o orgulho de contribuir para o sucesso da NorthStar. A Thales Alenia Space trará sua expertise de classe mundial em instrumentos óticos associados às plataformas de multimissão da Leostella para apoiar esta importante missão. A Skylark torna realidade a primeira etapa no fornecimento permanente de informações para os operadores de satélite."

– Herve Derrey, CEO, Thales Alenia Space

Sobre a NorthStar Earth & Space

Parceiros fundadores

Os investidores da NorthStar compreendem uma coalizão global de parceiros estratégicos, incluindo a Telesystem Space (uma co-empresa do escritório da família Sirois, da Telesystem e do Roger's Family Trust do Canadá), a Space Alliance (Thales Alenia Space e Telespazio) da Europa, a KinetX (EUA), o governo de Quebec e o governo do Canadá.

Missão Skylark

A partir de 2022, a NorthStar iniciará a operação da Skylark para permitir a entrega de serviços de rastreamento de alta fidelidade quase em tempo real, elevando o SSA tradicional ao nível de informação espacial e inteligência (SI2).

Com uma visão abrangente de todas as órbitas próximas à Terra, os sensores do Skylark baseados no espaço fornecerão observações precisas de mais objetos espaciais com maior frequência de revisita por objeto do que qualquer sistema atual. O resultado é uma cobertura, vigilância e recursos preditivos aprimorados sem precedentes.

Earth & Space Dual Mission Constellation

A partir de 2024, a NorthStar planeja aumentar a missão Skylark com satélites de missão dupla executando SSA e observação da Terra. Os satélites de missão dupla serão equipados com sensores hiperespectrais, infravermelhos e óticos, que irão operar continuamente a partir do espaço, gerando imagens, digitalizando e analisando os detalhes dos ecossistemas da Terra e das órbitas ao redor do planeta diariamente.

A plataforma NorthStar usada para a Skylark será expandida para incluir dados da Terra e fornecer soluções com base em informações contextualizadas diretamente para usuários finais nos setores público e privado, proporcionando conhecimento crítico sobre a Terra e seu ambiente orbital.

