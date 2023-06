NOS choisit Censys pour une visibilité complète et une tranquillité d'esprit

Ayant adopté très tôt les technologies de pointe, NOS a choisi une plateforme qui lui fournit des informations essentielles en matière de cybersécurité

LONDRES, 21 juin 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, au salon Infosecurity Europe , Censys, la plateforme d'intelligence Internet leader pour la chasse aux menaces et la gestion de l'exposition, a annoncé que NOS, le plus grand groupe de télécommunications et de divertissement du Portugal, a choisi Censys pour surveiller sa surface d'attaque. La technologie innovante de Censys procure à NOS une visibilité complète de son infrastructure externe, simplifie son processus de surveillance et élimine les alertes non pertinentes. En tant que fournisseur d'accès Internet de premier plan pour les segments B2B et B2C sur les réseaux fixes et mobiles, NOS avait besoin d'un outil lui permettant d'identifier tous les éléments exposés sur son réseau.

« Nos clients comptent sur nous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour leur fournir une connectivité et une expérience utilisateur de qualité dans leurs foyers et leurs entreprises. Il est essentiel que nous puissions comprendre pleinement ce qui se passe dans la surface d'attaque afin de prioriser et de traiter les menaces les plus pertinentes, a déclaré Jorge Graça, responsable de la technologie et de l'information chez NOS. Censys nous permet d'adopter une approche proactive et rationalisée de la gestion de notre surface d'attaque, ce qui nous permet de nous concentrer sur nos services principaux avec une plus grande tranquillité d'esprit. »

Comparé à d'autres fournisseurs de gestion de la surface d'attaque, NOS a constaté que Censys fournit non seulement les résultats les plus précis, mais aussi une expérience utilisateur facile qui va au-delà de la surveillance des environnements réseau. Avec Censys, NOS bénéficie des avantages suivants :

cadre de risque personnalisable : NOS peut réduire les alertes non pertinentes et traiter rapidement les problèmes pertinents et émergents ;

visibilité complète : Censys fournit une vue d'ensemble de l'infrastructure de NOS, ce qui lui permet de détecter de manière proactive les vulnérabilités potentielles, de suivre l'évolution de la surface exposée et de prendre les mesures nécessaires pour atténuer les risques dans les meilleurs délais ;

surveillance et gestion rationalisées : NOS peut centraliser ses opérations de sécurité et simplifier la tâche de suivi et de réponse aux alertes.

« Compte tenu de l'importance accordée aujourd'hui à la défense des infrastructures critiques, nous sommes ravis que NOS fasse confiance à Censys pour surveiller et fournir une perspective globale de sa surface d'attaque, a commenté James DeBragga, directeur général de Censys International. Notre expertise en matière de gestion de l'exposition donne aux entreprises comme NOS la clarté nécessaire pour qu'elles puissent se concentrer sur ce qui est important, leurs clients, tandis que nous veillons à ce que tous les aspects de leur réseau soient couverts et correctement gérés. » [1]

NOS est désormais l'une des nombreuses entreprises à infrastructure critique qui s'appuient sur les capacités de pointe de Censys en matière de renseignement sur les menaces et de découverte pour lutter contre les attaques extérieures et les vulnérabilités. Les clients se tournent vers Censys pour obtenir les informations et la visibilité les plus récentes sur leurs réseaux et dispositifs mondiaux.

À propos de Censys

Censys, Inc.™ est la principale plateforme d'intelligence Internet pour la chasse aux menaces et la gestion de l'exposition. Fondée en 2013 à Ann Arbor, au Michigan, Censys offre aux organisations la vue en temps réel la plus exhaustive au monde des réseaux et des appareils mondiaux. Des clients comme Google, Cisco, Microsoft, Samsung, l'OTAN, les forces armées suisses, le département américain de la sécurité intérieure, l'agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures, et plus de 51 % du Fortune 500 s'appuient sur la solution de gestion de l'exposition de l'entreprise pour obtenir une vue contextualisée en temps réel de leurs actifs Internet et cloud. Chez Censys, les employés peuvent être eux-mêmes. C'est de cette manière que nous aimons travailler. La diversité alimente notre mission, et nous nous engageons à favoriser l'inclusion de tous, indépendamment de la race, du sexe, de l'âge et de l'identité. Pour en savoir plus, consultez le site censys.io et suivez Censys sur Twitter.

À propos de NOS :[2] [3]

NOS propose des solutions fixes et mobiles de dernière génération pour la télévision, l'Internet, la voix et les données pour tous les segments de marché, résidentiel, personnel, entreprises et commerce de gros, et est leader dans la télévision payante, les services à large bande de nouvelle génération et dans la distribution et l'exploitation cinématographique au Portugal. NOS est à la tête du déploiement de la 5G au Portugal, à la fois sur le plan de la couverture et de l'expérience, comme le reconnaissent des récompenses indépendantes, et dans l'espace B2B, elle complète ses services Telco avec un portefeuille complet de services TIC et Cloud.

