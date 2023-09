Nos dias 10 e 11 de outubro, membros Prime terão uma nova oportunidade de aproveitar ofertas exclusivas durante a Mega Oferta Amazon Prime

Pela primeira vez no Brasil, a Mega Oferta Amazon Prime trará descontos e frete grátis em marcas como Apple, Black+Decker, Dell, Intelbras, Isdin, JBL, Lenovo, Philco, Samsung e Wella

O evento também trará uma seleção exclusiva de ofertas para membros Prime em produtos de pequenas e médias empresas brasileiras que vendem na Amazon.com.br

Clientes que ainda não são membros Prime podem assinar ou iniciar um teste gratuito por 30 dias em www.amazon.com.br/prime

SÃO PAULO, 18 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- Membros do Amazon Prime, programa que combina benefícios de compra e entretenimento, com ofertas e frete grátis, terão uma nova oportunidade de aproveitar ofertas exclusivas na Amazon.com.br durante a Mega Oferta Amazon Prime. O evento, que acontece pela primeira vez no Brasil, terá duração de 48h e começará no dia 10 de outubro, às 00h. Ao longo dos dois dias, serão disponibilizados cupons e ofertas em ampla seleção de produtos elegíveis a frete grátis e rápido para todo país. Clientes que ainda não são membros Prime podem assinar ou iniciar um teste gratuito em amazon.com.br/prime e economizar em suas compras.

"Estamos animados em oferecer aos nossos membros Prime uma nova oportunidade de economizar com ofertas exclusivas em alguns dos itens mais procurados na nossa loja", compartilha Daniel Mazini, presidente da Amazon Brasil. "É a primeira vez que realizamos a Mega Oferta Amazon Prime no país e estamos empenhados em oferecer uma ótima experiência de compra aos nossos clientes, com 48h de descontos em categorias como Eletrônicos, TVs, Casa Inteligente, Celulares e Cozinha, para que possam desfrutar mais essa vantagem de ser um membro Prime", completa Mazini.

Nova chance de economizar e aproveitar ótimas ofertas exclusivas do Amazon Prime

Membros Prime poderão aproveitar descontos em produtos vendidos e entregues pela Amazon e, também, vendidos por vendedores parceiros e entregues pela Amazon. Além disso, poderão descobrir produtos na nossa loja Pequenos Negócios ( amazon.com.br/pequenosnegocios ), que traz ofertas com o selo Pequenos Negócios e histórias de sucesso de empreendedores brasileiros.

Dispositivos Amazon: dispositivos selecionados da família Echo - incluindo os Echo Dots de 5ª geração, Echo Show 8 e Echo Buds, além do Fire TV Stick, assim como os produtos de casa inteligente como lâmpadas, plugues de tomadas, interruptores, controle universal, câmera de segurança, fechadura digital e robô aspirador compatíveis com Alexa estarão entre as ofertas em dispositivos Amazon. Para os amantes de leitura, os dispositivos Kindle 11ª geração terão uma oferta especial, com estoque limitado. Além das promoções, os membros Prime que realizarem o pagamento de seus dispositivos Amazon através de Pix ou boleto terão 10% de desconto.

dispositivos selecionados da família Echo - incluindo os Echo Dots de 5ª geração, 8 e Echo Buds, além do Fire TV Stick, assim como os produtos de casa inteligente como lâmpadas, plugues de tomadas, interruptores, controle universal, câmera de segurança, fechadura digital e robô aspirador compatíveis com Alexa estarão entre as ofertas em dispositivos Amazon. Para os amantes de leitura, os dispositivos Kindle 11ª geração terão uma oferta especial, com estoque limitado. Além das promoções, os membros Prime que realizarem o pagamento de seus dispositivos Amazon através de Pix ou boleto terão 10% de desconto. Prime Video: aproveite a seleção de centenas de títulos para alugar por até R$9,99 (oferta válida de 29 de setembro a 11 de outubro de 2023).

aproveite a seleção de centenas de títulos para alugar por até (oferta válida de 29 de setembro a 11 de outubro de 2023). Amazon Music Unlimited: membros Prime que se tornarem novos assinantes do Amazon Music Unlimited poderão obter quatro meses grátis, com acesso a mais de 100 milhões de músicas e os principais podcasts sem anúncios, sob demanda e em alta qualidade de streaming de áudio. Além disso, os membros Prime que já assinam o Amazon Music Unlimited poderão atualizar para um Plano Familiar sem custo extra por quatro meses (ofertas válidas por tempo limitado).

membros Prime que se tornarem novos assinantes do Amazon Music Unlimited poderão obter quatro meses grátis, com acesso a mais de 100 milhões de músicas e os principais podcasts sem anúncios, sob demanda e em alta qualidade de streaming de áudio. Além disso, os membros Prime que já assinam o Amazon Music Unlimited poderão atualizar para um Plano Familiar sem custo extra por quatro meses (ofertas válidas por tempo limitado). Kindle Unlimited: novos assinantes de Kindle Unlimited, assinatura de livros digitais, podem conferir e ler os eBooks disponíveis por 2 meses grátis (oferta válida por tempo limitado e para novos assinantes).

novos assinantes de Kindle Unlimited, assinatura de livros digitais, podem conferir e ler os eBooks disponíveis por 2 meses grátis (oferta válida por tempo limitado e para novos assinantes). Prime Gaming: descubra, baixe e jogue jogos gratuitos, além de uma assinatura grátis da Twitch.tv .

Prepare-se para o grande dia

Economize com a ajuda das notificações de ofertas de Alexa e do app Amazon Shopping e se prepare para maximizar suas economias na Mega Oferta Amazon Prime com as seguintes dicas:

Cupons exclusivos no app : baixe o app Amazon Shopping para acompanhar as ofertas de perto e aproveite cupons exclusivos em categorias como Cozinha, Eletrônicos e Livros.

: baixe o app Amazon Shopping para acompanhar as ofertas de perto e aproveite cupons exclusivos em categorias como Cozinha, Eletrônicos e Livros. Explore todas as opções de entrega: membros do Amazon Prime podem aproveitar frete grátis e rápido em todo o país, em milhões de itens elegíveis, incluindo entrega em mais de 1.000 cidades em dois dias úteis e agora em mais de 200 cidades em um dia útil.

membros do Amazon Prime podem aproveitar frete grátis e rápido em todo o país, em milhões de itens elegíveis, incluindo entrega em mais de 1.000 cidades em dois dias úteis e agora em mais de 200 cidades em um dia útil. Escolha a forma de pagamento que melhor se adapta às suas necessidades: pague suas compras com cartões de crédito (todas as bandeiras que operam no Brasil - nacionais ou internacionais), cartões pré-pagos, Pix, boleto bancário e Pontos Livelo (saiba mais no amazon.com.br/livelo ). Você pode parcelar seus pagamentos em até 10 vezes sem juros e em até 12 vezes sem juros para dispositivos Amazon, como a linha de produtos Kindle, Echo e FireTV.

pague suas compras com cartões de crédito (todas as bandeiras que operam no - nacionais ou internacionais), cartões pré-pagos, Pix, boleto bancário e Pontos Livelo (saiba mais no ). Você pode parcelar seus pagamentos em até 10 vezes sem juros e em até 12 vezes sem juros para dispositivos Amazon, como a linha de produtos Kindle, Echo e FireTV. Peça os recém-lançados Cartões de Crédito Amazon.com.br ou Amazon Prime : mediante aprovação, você pode aproveitar na mesma hora condições exclusivas de parcelamento estendido em até 15 vezes sem juros para compras a partir de R$ 1.500 na Amazon.com.br, além de ter o valor da compra revertido em pontos, que poderão ser usados em compras futuras no site.

: mediante aprovação, você pode aproveitar na mesma hora condições exclusivas de parcelamento estendido em até 15 vezes sem juros para compras a partir de na Amazon.com.br, além de ter o valor da compra revertido em pontos, que poderão ser usados em compras futuras no site. Configure alertas de ofertas personalizadas: inscreva-se para receber alertas de ofertas relacionadas às suas pesquisas e itens visualizados recentemente. Basta visitar a página da Mega Oferta Amazon Prime no app Amazon Shopping até a data do evento para criar seus alertas. Assim que a Mega Oferta Amazon Prime começar, você receberá notificações push sobre as ofertas disponíveis dos itens que inscreveu.

inscreva-se para receber alertas de ofertas relacionadas às suas pesquisas e itens visualizados recentemente. Basta visitar a página da Mega Oferta Amazon Prime no app Amazon Shopping até a data do evento para criar seus alertas. Assim que a Mega Oferta Amazon Prime começar, você receberá notificações push sobre as ofertas disponíveis dos itens que inscreveu. Peça à Alexa um lembrete: quer se preparar e não perder nenhuma oferta? Alexa pode te ajudar. Comece pedindo "Alexa, colocar lembrete para às 9h horas do dia 10 de outubro " para não esquecer de se conectar neste dia.

quer se preparar e não perder nenhuma oferta? Alexa pode te ajudar. Comece pedindo " para não esquecer de se conectar neste dia. Use Alexa para descobrir ofertas: você pode também receber recomendações de ofertas perguntando "Alexa, quais são as minhas ofertas?". Neste caso, se os itens no carrinho ou na lista de desejos estiverem em oferta, serão priorizados na resposta de Alexa. E, depois de ter feito qualquer pedido, os clientes ainda podem acompanhar perguntando: "Alexa, onde está meu pedido?".

Países onde a Mega Oferta Amazon Prime irá acontecer

Mega Oferta Amazon Prime irá acontecer em 19 países nos dias 10 e 11 de outubro, sendo: Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, China, Espanha, EUA, França, Holanda, Itália, Luxemburgo, Polônia, Portugal, Reino Unido, Singapura, Suécia e, pela primeira vez, o Brasil. Os clientes do Japão poderão aproveitar as ofertas da Mega Oferta Amazon Prime no final do mês de outubro.

Compre com confiança

Os clientes podem comprar com tranquilidade sabendo que a Amazon garante os produtos vendidos em nossas lojas com a Garantia de A a Z . A proteção da Amazon se aplica a produtos comprados em nossas lojas em todo o mundo e, no caso improvável dos clientes enfrentarem problemas com a entrega no prazo ou com as condições de sua compra, seja comprada na Amazon ou em um de nossos vendedores parceiros, a Amazon resolverá a situação com reembolso ou substituição. A Amazon está comprometida com uma experiência de compra confiável e apoia os produtos oferecidos durante o Mega Oferta Amazon Prime, bem como as centenas de milhões de produtos oferecidos todos os dias em nossas lojas.

Sobre o Amazon Prime

O Amazon Prime oferece o melhor em compras, economia e entretenimento para mais de 200 milhões de membros em todo o mundo. No Brasil, o Amazon Prime inclui frete grátis e rápido para todo país em milhões de produtos elegíveis, incluindo entregas em mais de 1.000 cidades em até dois dias úteis, e em mais de 200 cidades em até um dia útil. O programa ainda permite acesso a promoções exclusivas no site Amazon.com.br. O Amazon Prime oferece também filmes e séries de sucesso no Prime Vídeo, mais de 100 milhões de músicas em modo aleatório, playlists com acesso total e os melhores podcasts sem anúncio no Amazon Music para membros Prime, acesso a centenas de livros e revistas digitais no Prime Reading, e jogos gratuitos no Prime Gaming. Tudo em uma única assinatura por apenas R$ 14,90 ao mês, ou R$ 119 ao ano (equivalente a R$ 9,91 ao mês), podendo ser cancelado a qualquer momento. Para se tornar um membro Prime ou experimentar gratuitamente por 30 dias, acesse: www.amazon.com.br/prime .

Sobre a Amazon

A Amazon orienta-se por quatro princípios: obsessão pelo cliente, paixão por invenções, compromisso com excelência operacional e visão de longo prazo. A Amazon se empenha para ser a empresa mais centrada no cliente do mundo, a melhor empregadora do mundo, e o lugar mais seguro para se trabalhar no mundo. Avaliações de consumidores, compra com 1-Clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon (Logística da Amazon), Amazon Web Services (AWS), Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e The Climate Pledge são algumas das ações pioneiras da Amazon. Para mais informações, acesse aboutamazon.com.br , nossa sala de imprensa ou entre em contato pelo e-mail [email protected] .

