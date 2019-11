Nos dias da cúpula dos BRICS, foi realizada a abertura da competição internacional online BRICSMATH.COM

Este ano, a competição gratuita de matemática BRICSMATH.COM, que está hospedada na plataforma online Dragonlearn.com.br, está em sua terceira edição. BRICSMATH.COM é uma plataforma para que alunos dos países BRICS se unam e participem. A competição promove uma maior abertura e fortalece os laços entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul nos campos da educação, cultura e inovação. BRICSMATH.COM une as crianças e as introduz ao conceito dos BRICS.

A competição é apoiada pela rede de educação SESI de São Paulo. "O formato da BRICSMATH.COM certamente tem um enorme potencial", afirmou a supervisora educacional das escolas da rede SESI de São Paulo, Karina Stefanini. "Como as tarefas são realizadas online, cada criança, independentemente de sua posição social e localização geográfica, tem a oportunidade de participar. Assim, a competição não apenas contribui para o desenvolvimento de um interesse na matemática, mas também une crianças de diferentes partes do mundo na busca pelo conhecimento. Quero acreditar que, em um futuro próximo, haverá mais iniciativas desse tipo."

Todas as tarefas são apresentadas no formato de jogos e estão disponíveis nos idiomas oficiais dos países BRICS. As tarefas da competição ficarão disponíveis no portal bricsmath.com até o dia 13 de dezembro de 2019. Todos os participantes receberão certificados através de suas contas no site após o término da competição.

Sobre a plataforma: https://dragonlearn.com.br/.

Dragonlearn é uma marca da UCHi.RU, a maior plataforma educacional online da Rússia, em que mais de 3,2 milhões de alunos de todas as regiões da Rússia estudam disciplinas escolares de maneira interativa com uma trajetória individual, aprendem programação e estabelecimento de metas, desenvolvem competências flexíveis, preparam-se para testes estaduais, exames estaduais básicos e exames estaduais unificados e também participam de competições russas e internacionais. Uchi.ru é usada no processo educacional de mais da metade das escolas russas e também é usado para a auto-aprendizagem em casa. Usando a plataforma Uchi.ru, os alunos estudam matemática nos EUA, Canadá, China, Índia, África do Sul e Brasil.

No Brasil, a Dragonlearn possui mais de 600.000 alunos e 27.000 professores cadastrados em mais de 7.000 escolas. Dragonlearn é a plataforma que mais cresce no país, apoiando alunos de escolas públicas e privadas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1035833/BRICSMATH.jpg

Contato:

Natasha Ikonnikova

ikonikova@vincipr.com

+7-916-268-26-61

FONTE BRICSMATH.COM

Related Links

https://bricsmath.com



SOURCE BRICSMATH.COM