Notáveis estadas de verão com Address Hotels + Resorts, Vida Hotels and Resorts e Rove Hotels

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 17 de maio de 2018 /PRNewswire/ -- O Emaar Hospitality Group, filial de hospitalidade e lazer da Emaar Properties, está oferecendo experiências de hospitalidade sem par este verão com taxas competitivas especialmente personalizadas para a estação em suas três marcas de hotel distintivas até 30 de setembro de 2018.

Essas taxas especiais de verão podem ser aproveitadas por meio de estadas como recompensa nos Address Hotels + Resorts da marca premium de luxo, sofisticados Vida Hotels e Resorts e Rove Hotels contemporâneos de classe média.

Dubai Marina by Emaar Downtown Dubai by Emaar

Em ambos os Address Hotels + Resorts e Vida Hotels and Resorts, os hóspedes podem ficar uma noite grátis para cada duas noites reservadas. Os hotéis inspiradores participantes incluem o Address Boulevard ao lado do The Dubai Mall, o maior destino de varejo do mundo. Para aqueles que curtem a vista para o mar, o Address Dubai Marina é o ideal, e os entusiastas do golfe podem se dirigir ao Address Montgomerie. Para um resort arabesco luxuoso, o Palace Downtown é a escolha perfeita.

O Vida Downtown oferece aos hóspedes estilo e conveniência, enquanto que o Manzil Downtown apresenta designs autênticos, complementados por uma autêntica hospitalidade árabe.

Perfeito para o viajante moderno, os Rove Hotels garantem uma grande estada a um preço imbatível. Os hóspedes podem tirar proveito de tarifas a partir de apenas AED 198 por noite em cinco propriedades localizadas pela cidade.

Olivier Harnisch, CEO do Emaar Hospitality Group, declarou: "Nossas experiências de verão são perfeitas para famílias e casais que buscam desfrutar do melhor de Dubai e desejam experiências memoráveis de propriedades de nível internacional do Emaar Hospitality Group. Nós buscamos satisfazer às aspirações de estilo de vida tanto de viajantes ao exterior quanto de residentes de Dubai e contribuir significativamente ao setor de turismo globalmente conhecido da cidade durante os meses de verão."

Para hóspedes que permaneçam no Address Hotels + Resorts, Vida Hotels and Resorts e Rove Hotels, "Live It Up" oferece dois pacotes para acompanhar qualquer estada exclusivamente e só está disponível para compra na recepção do hotel de hotéis que participam do Emaar Hospitality Group.

Tire proveito das atrações de lazer mais empolgantes da cidade, tais como VR Park, Dubai Ice Rink, Dubai Aquarium & Underwater Zoo e KidZania®; outras atrações procuradas incluem Dubai Opera e At the Top, Burj Khalifa, proporcionando uma experiência incrível a um preço imbatível. Os hóspedes podem escolher duas atrações por apenas USD 39 por pacote, ou levar a experiência além com quatro atrações por apenas USD 59 por pacote.

FONTE Emaar Hospitality Group

