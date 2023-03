Notícias de última hora: a Montavista lança uma nova linha de produtos Lithium Metal Battery, aumentando o tempo de voo de um drone comercial em 60 a 80%

TÓQUIO, 13 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Montavista Energy Technologies Corporation (Montavista), uma exploradora de tecnologias inovadoras de bateria de lítio metálico (LMB), revelou uma nova linha de produtos com alta potência e alta energia específica. Em testes de voo recentes conduzidos por vários desenvolvedores de drones, os drones comerciais equipados com o novo produto da série METARY® P da Montavista demonstraram um tempo de voo 60 ~ 80% maior em comparação com o uso de uma bateria comercial de íons de lítio (LIB).

Estender o tempo de voo é fundamental para muitas aplicações práticas de drones comerciais. METARY ® P Series forneceu uma solução única para tais cenários de aplicação. Ao adotar um ânodo metálico de lítio e um eletrólito líquido não inflamável otimizado, as células METARY P Serie ® fornecem não apenas uma alta energia específica acima de 400 Wh/kg que pode sustentar um tempo ultralongo no ar para um drone comercial, mas também uma alta potência específica que pode levantá-lo e manobrá-lo com segurança em alta velocidade.

A Montavista é líder no desenvolvimento e fabricação de LMB. Em 2020, a Montavista lançou sua linha de produtos LMB da série METARY® E que fornece uma energia específica ultra alta acima de 500 Wh/kg com uma potência específica relativamente menor, adequada para aplicações como aeronaves movidas a energia solar de alta altitude. A recém-lançada série METARY® P oferece uma solução para clientes que precisam de mais energia, mas não estão dispostos a sacrificar a energia.

"A colaboração com a Montavista nos permitiu encontrar uma bateria maravilhosa, com excelente densidade de energia e taxa de desempenho. Vemos as grandes perspectivas de aplicação das novas baterias de metal de lítio em nosso produto e esperamos que nosso próximo projeto de colaboração torne essa aplicação uma realidade." Comentado por uma startup que está desenvolvendo aeronaves Electric Vertical Take-Off and Landing (eVTOL).

"Vemos uma enorme oportunidade de mercado para várias aplicações de drones e eVTOL, habilitadas por nossas inovações na LMB", disse Lisha ZHOU, CEO da Montavista, acrescentando que a necessidade dos clientes é sempre a fonte da inovação da empresa.

Sobre a Montavista

A Montavista é uma startup com sede em Hefei, na China. Ela se concentra na pesquisa e desenvolvimento de materiais e tecnologias de fabricação para baterias de metal de lítio. A Montavista oferece baterias de metal de lítio e soluções de fonte de energia de alta densidade para clientes mundiais nas áreas de veículos aéreos não tripulados, aviação geral elétrica e veículos elétricos.

