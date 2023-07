NOTIFICACIÓN LEGAL: Si compró productos para el cuidado de la piel distribuidos y vendidos por Dr. Dennis Gross Skincare, LLC etiquetados como C + Collagen, una demanda colectiva puede afectar sus derechos

LOS ANGELES, 30 de junio de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El siguiente aviso es emitido por el Administrador de la Demanda Colectiva aprobado por el Tribunal y ha sido autorizado por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Central de California, en Mocha Gunaratna, et al. v. Dr. Dennis Gross Skincare, LLC., n.º de expediente 2:20- cv-02311 – MWF-GJS.

¿Quién está incluido? Usted es un Miembro del Colectivo si compró, en el estado de California, cualquier producto de Dr. Dennis Gross Skincare, LLC etiquetado como C + Collagen Deep Cream, C + Collagen Eye Cream, C + Collagen Vitamin C Serum, o C + Collagen Mist (los "Productos") para uso personal y no para reventa entre el 10 de marzo de 2016 y el 4 de abril de 2023 (denominados en conjunto el "Colectivo" o "Miembros del Colectivo"). En la Notificación detallada disponible en www.DDGSkincareLawsuit.com, se define el Colectivo con mayor precisión.

¿De qué se trata este caso? Los Demandantes alegan que: (1) Dr. Dennis Gross Skincare posee, fabrica y distribuye Productos etiquetados como "C + Collagen" y que dicen contener colágeno cuando, en realidad, los Productos no contienen colágeno; (2) los Miembros del Colectivo perdieron dinero en forma de la prima de precio que pagaron por Productos que afirman falsamente que contienen colágeno, es decir, si hubieran sabido que los Productos no contenían colágeno, no habrían comprado los Productos, y mucho menos habrían pagado una "prima" por un beneficio tan valioso. Los demandantes buscan retribución cautelar, restitutiva, real, estatutaria, compensatoria y punitiva, así como honorarios y costos razonables de abogados.

La línea "C + Collagen" de Dr. Dennis Gross Skincare está etiquetada como "vegana" y "libre de crueldad"; por lo tanto, Dr. Dennis Gross Skincare niega que el Producto etiquetado como "C + Collagen" contenga partes de animales, incluido el colágeno. En cambio, Dr. Dennis Gross Skincare sostiene que los Productos contienen vitamina C, que promueve la producción de colágeno en la piel humana, entre otros argumentos. Además, el signo más en el nombre de los Productos y el logotipo de Dr. Dennis Gross Skincare denota la naturaleza clínica de los Productos. Dr. Dennis Gross Skincare niega haber cobrado una prima y afirma que los consumidores no sufrieron ningún daño porque recibieron lo que pagaron.

¿Cuáles son sus opciones? Si desea permanecer en este litigio, no debe hacer nada, y conserva la posibilidad de obtener dinero o beneficios que pudieran surgir como resultado de la demanda. Sin embargo, usted renuncia a su derecho a demandar a Dr. Dennis Gross Skincare por separado con respecto a las mismas reclamaciones legales de esta demanda, y estará obligado por las decisiones del Tribunal y por el fallo final, ya sea favorable o no. Si se excluye, debe entregar su solicitud de baja firmada personalmente con matasellos a más tardar el 14 de agosto de 2023 al Administrador del Colectivo, PO Box 3637, Baton Rouge, LA 70821. Si se excluye de esta demanda, no obtendrá ningún beneficio de la demanda, pero conservará su derecho a demandar a Dr. Dennis Gross Skincare en una demanda separada por estas reclamaciones con un abogado diferente. Un fallo en la demanda, ya sea favorable o no, vinculará a todos los Miembros del Colectivo que no soliciten la exclusión. Si no solicita la exclusión, puede comparecer con su propio abogado.

¿Cómo obtiene más información? Esta Notificación es solo un resumen. Para obtener una Notificación detallada e información adicional, visite www.DDGSkincareLawsuit.com.

NO SE PONGA EN CONTACTO CON EL TRIBUNAL.

FUENTE Dr. Dennis Gross Skincare Lawsuit Class Administrator

