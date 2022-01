Nous avons l'honneur d'annoncer qu'Azentio obtient le certificat de conformité de l'AAOIFI pour iMAL™ R14.5

SINGAPOUR, 12 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Azentio Software (« Azentio »), une société technologique basée à Singapour et détenue par des fonds conseillés par Apax Partners , a annoncé aujourd'hui qu'iMAL™ R14.5, la dernière version de la plateforme bancaire centrale islamique de la société, a passé avec succès l'examen de certification annuel pour l'année 2022 par l'Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), le principal organisme mondial de normalisation de la finance islamique.

Cette certification est une preuve tangible de l'adhésion d'Azentio aux Normes de la charia et de comptabilité financière existantes et nouvellement publiées par l'AAOIFI pour l'iMAL™ R14.5 récemment acquis par Azentio.

« L'AAOIFI est là pour protéger l'intégrité de l'industrie mondiale de la finance islamique par le biais de la normalisation des meilleures pratiques dans les domaines de la charia, de la comptabilité, de l'audit, de la gouvernance et de l'éthique. Nous sommes heureux de terminer l'examen de la version 14.5 d'iMAL™ pour l'année 2022 afin de garantir sa conformité avec les normes de la charia et de la comptabilité financière de l'AAOIFI », a commenté Omar Mustafa Ansari, secrétaire général de l'AAOIFI. « En suivant et en mettant en œuvre les normes AAOIFI de la bonne manière, nous pensons qu'iMAL™ atténue les risques de non-conformité à la charia. Notre collaboration continue témoigne de l'engagement permanent d'Azentio à suivre les meilleures pratiques non seulement pour lui-même mais aussi pour ses clients qui sont les principales institutions financières islamiques du monde », a conclu Ansari.

Mohammed Kateeb, responsable mondial de la banque islamique et président du Moyen-Orient et de l'Afrique chez Azentio, a déclaré : « La certification de la nouvelle version de notre plateforme bancaire iMAL™ par l'AAOIFI reflète notre engagement permanent à créer une proposition de valeur réellement différenciée. Les dernières avancées en matière de technologie financière ont posé des défis sans précédent aux banques islamiques en place pour rester compétitives. Nous combinons des technologies avancées avec une connaissance approfondie de la finance islamique et intégrons ces éléments dans notre nouvelle plateforme pour aider nos clients à se transformer, à accélérer l'innovation et à atteindre une efficacité opérationnelle, tout en fournissant une assurance de conformité à la charia à l'écosystème des services financiers islamiques. Nous assurons un état d'esprit de conformité dans nos efforts de conception et de développement, et nous nous mettons continuellement au défi de fournir une plateforme unique qui répond ou dépasse les besoins et les attentes de nos clients, en respectant toujours les règles de l'AAOIFI et de la charia. »

Azentio Software fournit des produits logiciels critiques et verticaux pour les clients des secteurs de la banque, des services financiers et de l'assurance. La société compte plus de 800 clients dans plus de 60 pays, avec une équipe de plus de 2 000 employés répartis dans 9 pays à travers le monde.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1712686/Azentio_Software_Logo.jpg

SOURCE Azentio Software Pvt Ltd