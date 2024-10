NOUVEAU BARRYVOX® S2 DE MAMMUT : LE CHIEN D'AVALANCHE, VERSION 2.0

Peu importe qu'on débute en ski de randonnée ou qu'on ait des années d'expérience en freeride, en matière de sécurité, seul le meilleur matériel fait l'affaire. 6 mm moins épais que le modèle précédent, le nouveau Barryvox® S2 est le plus petit DVA du marché, sans faire aucun compromis sur ses capacités de recherche. Comme ses deux prédécesseurs, la largeur de la bande de recherche cet appareil à trois antennes reste au niveau impressionnant de 70 mètres : cela peut faire la différence dans les situations d'urgence. Son fonctionnement intuitif avec une assistance à la recherche perfectionnée redéfinit la norme en matière de sauvetage en avalanche.

L'une des innovations les plus remarquables est l'écran Memory in Pixel (MIP). Il assure une excellente lisibilité dans toutes les conditions, y compris en plein soleil et lorsqu'il est utilisé avec des lunettes polarisées. Économe en énergie, il réduit la consommation, ce qui prolonge la durée de vie de la batterie.

Le Barryvox® S2 émet non seulement des signaux visuels, mais également acoustiques. Ce support acoustique est particulièrement précieux dans la phase initiale critique de la recherche, où il faut examiner rapidement de plus grandes surfaces. Le guidage intelligent de la recherche fine est une autre innovation qui distingue le Barryvox® S2 des autres appareils. Un algorithme sophistiqué calcule le point le plus proche de la victime ensevelie et guide visuellement le sauveteur lors de la recherche fine en zigzag.

L'indication de sondage montre également la profondeur d'enfouissement et facilite la recherche. L'Interference Guard détecte les interférences et augmente la puissance de transmission (en cas d'interférences passives) ou réduit au mieux les signaux parasites provenant de l'électronique allumée (en cas de sources d'interférences actives).

Pour plus de sécurité lors du sauvetage, ce DVA est équipé d'une fonction SEND de secours avec un changement de transmission automatique : ce mode est utilisé par les personnes qui participent à un sauvetage, mais n'effectuent pas elles-mêmes de recherche avec leur DVA.

« Nous avons développé un détecteur de victimes d'avalanche qui garantit le plus haut niveau de sécurité personnelle et offre des performances de recherche optimales avec une assistance fiable. Nous nous sommes concentrés sur la création d'un appareil compact. Il est si confortable à porter que vous ne le remarquerez même pas. Nous avons également cherché à rendre les recherches encore plus intuitives pour chaque utilisateur grâce à un nouvel écran révolutionnaire (MIP), une interface utilisateur repensée, un guidage de recherche intelligent amélioré et un guidage audio optimisé », conclut Alexander Weijnman, responsable sécurité avalanche pour Mammut.

Connexion numérique et application pour s'entraîner

L'intégration de l'application Barryvox® permet d'accéder à des fonctions telles que les mises à jour du logiciel et le nouveau « Barryvox® Training Park ». Ce dernier permet aux personnes utilisatrices d'améliorer leurs compétences en matière de recherche de victimes d'avalanches dans des scénarios réalistes, pour se préparer de manière optimale à une situation d'urgence.

Depuis que Mammut a lancé le premier DVA sur le marché en 1968, ce produit phare est devenu synonyme d'innovation et de fiabilité suisses. Le Barryvox® S2 est désormais plus qu'un détecteur de victimes d'avalanche. Il s'agit d'un système de sécurité complet qui s'adresse aux adeptes des sports de montagne, quel que soit leur niveau d'expérience. Associant une technologie de pointe et une interface facile à utiliser, le Mammut Barryvox® S2 établit un nouveau standard en matière de détection de victimes d'avalanche. Il montre que compacité, hautes performances et fonctionnement intuitif peuvent aller de pair.

https://www.mammut.com/int/en/products/2620-00380/barryvox-s2

À propos de Mammut

Fondée en 1862, Mammut est une entreprise suisse qui offre aux adeptes de sports de montagne du monde entier des produits de qualité supérieure et une expérience de marque unique. Depuis plus de 160 ans, la marque leader du marché est synonyme de sécurité et d'innovation. Les produits Mammut allient fonctionnalité, performance et design contemporain. Grâce à son offre combinée de matériel, chaussures et vêtements, Mammut est l'un des fournisseurs les plus complets sur le marché de l'outdoor. Mammut Sports Group AG est présent dans environ 40 pays et emploie plus de 850 collaborateurs.

mammut.com