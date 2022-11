Nouveau chez Peach : Envoyer des publicités à Netflix

Peach participe au lancement du service « Basic with Ads » de Netflix

LONDRES, 6 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Peach , le leader mondial du marché des workflows et de la diffusion de la publicité vidéo, a annoncé la prise en charge du nouveau service de Netflix, « Basic with Ads », financé par la publicité.

Afin de coïncider avec le lancement du service, Peach a lancé de nouvelles destinations permettant aux clients de diffuser des publicités sur Netflix dans de nombreux territoires, dont le Royaume-Uni, l'Australie, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, le Mexique et le Brésil, et d'autres à venir. Peach fournit un workflow publicitaire connecté, permettant aux clients de diffuser leurs publicités sur Netflix directement depuis la suite de montage, tout en garantissant la meilleure qualité, le meilleur formatage et la plus grande précision possible.

Doug Conely, directeur des produits et de la technologie chez Peach, a déclaré : « C'est un moment décisif pour la publicité télévisée. En tant que leader mondial de la diffusion de publicités créatives depuis plus de 25 ans, nous avons vu les dépenses publicitaires dans la télévision connectée augmenter rapidement au Royaume-Uni* et dans le reste du monde, et nous nous attendons à une nouvelle accélération de la croissance grâce à des services financés par la publicité tels que Netflix.

Le service « Basic with Ads » de Netflix apportera à nos clients de nouvelles audiences dans un environnement premium, créant des opportunités pour un contenu plus adressable et premium. Nous sommes extrêmement fiers de jouer un rôle dans ce projet, et nous tenons à remercier les équipes de Microsoft Advertising et de Xandr pour leur collaboration continue et leur engagement à faire de ce lancement un succès. »

Peach continuera à travailler avec Microsoft Advertising et Xandr afin d'améliorer encore les workflows pour les clients, en connectant le contenu publicitaire directement à partir de la communauté mondiale de producteurs et d'agences aux chaînes de streaming premium, ce qui se traduira par une expérience publicitaire transparente et de haute qualité.

À propos de Peach

Peach, plateforme mondiale de gestion des publicités vidéo, gère le contenu publicitaire mondial et facilite la collaboration entre les marques, les agences et les propriétaires de médias à l'échelle mondiale. Depuis 1996, Peach bouleverse la façon dont la publicité est distribuée et alimente les créations les plus ambitieuses du monde. Les diffuseurs du monde entier font confiance à Peach tous les jours. Présente dans plus de 100 pays, la technologie Peach a révolutionné les workflows du secteur de la publicité, en remplaçant les tâches manuelles laborieuses par des processus automatisés, et en offrant efficacité, visibilité et sécurité. Sa technologie simplifie les processus compliqués de diffusion des publicités et garantit que toutes les publicités arrivent à destination en parfait état.

