Nouveau comité de direction de Spielwarenmesse eG : Florian Hess, Jens Pflüger et Christian Ulrich entrent en fonction le 1er juillet

Florian Hess, Jens Pflüger et Christian Ulrich connaissent parfaitement leurs domaines d'intervention. Outre la gestion commune de l'entreprise et la supervision des filiales et des participations, les missions sont clairement définies et réparties entre eux. Florian Hess est le membre du conseil d'administration responsable de l'organisation des foires et salons. Son domaine d'activité comprend la responsabilité à la fois de l'organisation des foires mais aussi des ventes. En outre, il s'occupe du réseau des représentants, du programme du salon international World of Toys et des questions juridiques. Florian Hess a rejoint Spielwarenmesse eG en 2016 en tant que directeur de l'organisation des salons, où il était déjà responsable des activités des exposants de tous les salons et de leur développement. Sa grande expérience comprend divers projets de stratégie et de gestion du changement à l'étranger, dont le diplômé en commerce était responsable après avoir terminé ses études. Il a également été l'organisateur d'un salon international de premier plan dans le secteur des biens d'équipement et directeur général de Hess Consulting GmbH, un prestataire de services pour les salons professionnels tels que la Spielwarenmesse.

Les sujets finances, ressources humaines et technologies de l'information sont sous la responsabilité de Jens Pflüger, également membre du conseil d'administration.

À ses missions s'ajoutent la prise en charge des membres de la coopérative, de la digitalisation et de la gestion des contrats. Ce diplômé en informatique et en gestion d'entreprise a débuté sa carrière chez Göhler Tank- und Industrieanlangen en tant que responsable du service informatique et organisation. Cette étape a été suivie en 2000 par une participation au Spielwarenmesse. Jens Pflüger est ainsi l'un des plus anciens employés de l'entreprise au siège de Nuremberg. En tant que directeur IT & Finance, il était auparavant responsable de la gestion et du développement des départements Finance, Comptabilité, Contrôle de gestion et IT. Jens Pflüger est également directeur général de SeG Beteiligungs GmbH.

Christian Ulrich est, quant à lui, le directeur du marketing et des relations publiques, ainsi que le porte-parole du conseil d'administration. Il est responsable du marketing, de la communication d'entreprise et des relations avec la presse et le public. En outre, il est chargé du développement de nouveaux secteurs d'activité. Diplômé en gestion d'entreprise, il a débuté sa carrière en tant que consultant auprès du groupe d'agences Serviceplan. Il a ensuite occupé les postes de directeur de la publicité et enfin de responsable du marketing international au sein du Fischer Group. Depuis qu'il a rejoint Spielwarenmesse eG en 2007 en tant que directeur du marketing, il est responsable de la gestion de la marque, du marketing global de tous les salons et événements, ainsi que de la conception de spectacles et d'événements spéciaux. Christian Ulrich est également directeur général de l'agence Die roten Reiter, filiale de Spielwarenmesse eG.

Les trois membres du conseil d'administration voient avec précision le potentiel de l'entreprise en tant que plaque tournante décisive des réseaux industriels mondiaux, même si la pandémie entraîne naturellement de nouveaux défis. « Nous sommes déjà avancés dans le développement de projets contemporains qui intègreront le processus accéléré de la digitalisation, tout en continuant à nous concentrer sur l'expérience physique indispensable des salons. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour perpétuer le succès de plus de 70 ans de Spielwarenmesse eG et ainsi répondre aux futures exigences des participants des salons », promet Christian Ulrich.

Spielwarenmesse eG

Spielwarenmesse eG est l'organisatrice du salon et prestataire de services marketing pour l'industrie du jouet et d'autres marchés de biens de consommation. L'entreprise basée à Nuremberg organise la Spielwarenmesse® à Nuremberg, le plus grand salon du jouet au monde, ainsi que Kids India à Mumbai et Insights-X à Nuremberg. L'offre de services de la coopérative comprend également des campagnes dans le domaine de l'industrie du jouet et le programme international de foires World of Toys by Spielwarenmesse eG, qui réunit des fabricants qui participent conjointement à des foires commerciales en Asie, Russie et aux Etats-Unis. Spielwarenmesse eG est représentée mondialement dans plus de 90 pays grâce à des représentants locaux. En outre, les filiales Spielwarenmesse Shanghai Co, Ltd. et Spielwarenmesse India Pvt. Ltd. sont respectivement responsables de la République populaire de Chine et de l'Inde. La coopérative détient une participation majoritaire dans Grand Expo, la société de gestion de foires commerciales qui organise Kids Russia à Moscou. La filiale Die roten Reiter GmbH, basée à Nuremberg, agit en tant qu'agence de communication pour l'industrie des biens de consommation et d'investissement. Le profil complet de l'entreprise Spielwarenmesse eG est disponible sur Internet à l'adresse suivante : www.spielwarenmesse-eg.de.

