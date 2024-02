Nouveau concurrent en vue ? Syai Health donne un coup de jeune aux capteurs de glycémie et à la gestion des maladies chroniques

Syai Health a obtenu un financement important d'AstraZeneca plc et de Xiaomi Corporation.

SINGAPOUR, 21 février 2024 /PRNewswire/ -- La société de biotechnologie Syai Health, abréviation de « Sychronise + AI », basée à Singapour, a obtenu un financement important de la part d'investisseurs de premier plan tels qu'AstraZeneca plc et Xiaomi Corporation pour ses dispositifs médicaux à intelligence artificielle développés en interne. À l'origine, Syai Health est une entreprise dérivée d'Oxford-Cambridge, composée d'une équipe de recherche et développement issue d'institutions de premier plan et d'une équipe de conception du Royal College of Art, qui a franchi une nouvelle étape cruciale dans la collecte de fonds après des années de dévouement. Poussés par une forte conviction de transformer le secteur de la gestion des maladies chroniques, les produits de pointe de Syai, tels que le capteur de glycémie, promettent de révolutionner la gestion de la santé à domicile grâce à une numérisation de haut niveau. Syai Health est prête à élargir l'horizon et à remodeler les capteurs de glycémie avec sa gamme de produits centrés sur l'utilisateur et renforcés par l'intégration de l'IA.

Syai Tag CGM with cross-platform functionality.

Syai s'est distingué sur le marché par sa conception réfléchie et ses capacités de traitement des données. L'unité de contrôle tout-en-un peut être portée discrètement sur le corps grâce à sa petite taille et à son poids de 1,6 g seulement. Syai intègre son algorithme avancé qui non seulement analyse les relevés de glycémie en temps réel, mais fournit également un retour d'information personnalisé à titre de référence, faisant de l'appareil un compagnon attentif et réactif dans le parcours de gestion de la santé de l'utilisateur. Il permet aux utilisateurs proactifs de modifier en connaissance de cause leur mode de vie et leur bien-être général.

Le capteur de glycémie de Syai s'associe à une application conviviale et à des solutions de données basées sur le cloud qui permettent aux patients de suivre, de récupérer et de partager des données ou des rapports en temps réel avec leurs prestataires de soins de santé ou leurs familles pour une prise en charge plus complète. Syai a transformé les données en les plaçant au cœur de sa stratégie de gestion des maladies chroniques, où l'analyse pilotée par les données et l'apprentissage profond contribuent à améliorer la qualité de vie, marquant ainsi une étape importante pour Syai Health.

Syai est prête à étendre sa portée et à mettre ses capteurs de glycémie à la disposition des clients mondiaux grâce à ce financement. Le succès de l'entreprise dans l'obtention des investissements mentionnés témoigne de son potentiel de croissance et d'innovation. Compte tenu de la tendance à la hausse des soins personnels et de la gestion du bien-être chez les individus au cours des dernières années, les dispositifs médicaux de Syai, dotés de systèmes logiciels avancés, sont bien placés pour conquérir une part importante du marché cible et revitaliser les expériences de gestion des maladies chroniques pour les clients du monde entier.

À propos de Syai

Basée à Singapour, Syai Health s'est imposée comme le transformateur de la gestion des maladies chroniques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : http://www.syai.com

Pour toute demande de renseignement des médias et des entreprises, adressez-vous à bd@syai.com .