Nouveau départ de HL Klemove, une entreprise spécialisée dans la conduite autonome

HL Klemove a annoncé qu'elle fournira la solution de conduite autonome la plus sûre pour populariser la conduite autonome. Elle se prépare à un nouveau bond en avant en se concentrant sur le développement de solutions de conduite autonome de pointe, basées sur son expérience de plus de 2 000 brevets pour ses technologies de conduite autonome et en fournissant plus de 20 millions d'unités d'ADAS à divers clients. Elle a annoncé qu'elle achèverait la commercialisation des principaux produits de conduite autonome, notamment le Lidar, le radar d'imagerie 4D, la caméra haute résolution, le capteur de cabine et l'unité de contrôle de domaine intégré, d'ici 2025, et qu'elle poursuivrait de manière ambitieuse l'expansion de ses activités afin d'atteindre un chiffre d'affaires de 1,2 billion de wons en 2021, 2,4 billion de wons en 2026 et jusqu'à 4 billion de wons en 2030.

HL Klemove a obtenu un brevet pour son lidar mécanique et a terminé son développement avancé. Actuellement, elle travaille à la mise au point d'un Lidar à semi-conducteurs à haute résolution dont le prix, l'emballage et la durabilité sont compétitifs, afin de devenir le leader du marché mondial des Lidars. Le projet de développement est mené en collaboration avec diverses start-ups dont la commercialisation est prévue pour 2025.

Le radar d'imagerie 4D est un capteur haute technologie à haute résolution capable de reconnaître précisément l'environnement d'un véhicule en traitant des images spatiales Point Cloud en quatre dimensions (distance, vitesse, angle, hauteur) basées sur la technologie d'apprentissage sdeep. HL Klemove accélère ses efforts pour achever le développement du radar d'imagerie 4D d'ici 2024 sur la force de la technologie d'antenne de détection à ultra-portée (plus de 300 mètres) et de la technologie d'extension de canal de transmission/réception avec une résolution de haute précision. Les capteurs avancés de HL Klemove, y compris le Lidar, les radars d'imagerie 4D, etc. devraient également être utilisés dans les villes intelligentes, les robots et d'autres secteurs en plus de la conduite autonome. L'unité de commande autonome de conduite (ADCU) haute performance de niveau 3 sera lancée l'an prochain. HL Klemove se concentre sur le développement d'un DCU évolutif pouvant couvrir les niveaux 2 à 4 de conduite autonome d'ici 2024.

La technologie de perception et de décision de HL Klemove pour la conduite autonome et la technologie de contrôle de châssis de Mando créent une synergie pour présenter la solution de conduite autonome la plus sûre sur le marché. HL Klemove se distingue par ses antécédents en matière de production de masse pour les principaux VE et les équipementiers automobiles mondiaux, ainsi que par la conception de solutions de systèmes intégrés. Grâce à sa technologie et à ses compétences commerciales, HL Klemove devrait répondre à divers besoins de conception de la mobilité des équipementiers automobiles avec sa solution de conduite autonome basée sur les véhicules électriques (voir le « Modèle K » de l'Illustration 1).

HL Klemove s'intéresse particulièrement au marché nord-américain. Pour les clients d'Amérique du Nord qui exigent une conduite autonome de niveau supérieur à 3, la société propose une solution de conduite autonome haute performance basée sur des partenariats stratégiques avec des sociétés mondiales de processeurs d'applications/logiciels et, parallèlement, poursuit la localisation de la production dans la région. La construction de l'empreinte manufacturière nord-américaine commencera l'an prochain. En ce qui concerne le marché chinois, l'entreprise prévoit d'accroître sa part de marché grâce à des campagnes de marketing conjointes avec des produits de pointe de châssis de contrôle électrique de Mando Corp., qui a réussi à s'établir sur le marché. Dans cette optique, HL Klemove va accroître la capacité de production de son usine chinoise de Suzhou et recruter plus de 100 personnes dans le domaine de la recherche et du développement. En Inde, il prévoit de se préoccuper du marché naissant avec le développement de produits personnalisés de niveau 2+ pour un marché local en renforçant le personnel de R&D à Bangalore.

Paljoo Yoon, PDG de HL Klemove, possède une expérience d'ingénieur qui lui a permis de commercialiser avec succès, pour la première fois en Corée, des produits ADAS grand public tels que des radars automobiles. Précédemment responsable de l'équipe de conception des produits électriques/électroniques du centre de R&D de Mando, responsable du centre de recherche sur les systèmes et responsable de l'unité commerciale ADAS mondiale, cet expert en conduite autonome a porté les technologies coréennes de conduite autonome à un niveau mondial.

Dans son discours d'investiture, le PDG a déclaré que « La convergence des technologies de perception et de décision de HL Klemove pour la conduite autonome et les technologies de commande de conduite autonome et de solution de VE de Mando ont permis de différencier le savoir-faire en matière de technologie de conduite autonome de HL Klemove. Il a ajouté que « HL Klemove va accélérer l'ère de la conduite autonome complète pour assurer « la mobilité la plus sûre » pour le public. »

HL Klemove exploite un centre mondial de R&D à Pangyo, Gyeonggido. Elle dispose également de bases de fabrication de produits de conduite autonome et de centres de R&D à Songdo, Incheon et à l'étranger, notamment à Suzhou en Chine et à Chennai/Bangalore en Inde. L'entreprise compte actuellement environ 1 800 employés et déménagera dans le nouveau bâtiment « Next M » situé à côté de Mando Corp. à Pangyo en septembre 2022.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1704102/Model_KM__Full_autonomous_driving_concept___EV_solutions.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1704100/HL_Klemove_levels_2_4_autonomous_driving_solutions.jpg

SOURCE HL Klemove