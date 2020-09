Nouveau film en tissu pour fenêtre de marque Veilish qui associe commodité et design adapté à l'intimité

La facilité d'installation et de démontage est le plus grand avantage du film en tissu Veilish pour les fenêtres. La formation de bulles d'air pendant l'application était le problème principal de tous les films PVC-vinyle qui étaient largement utilisés dans le passé. Mais Veilish est fabriqué avec du tissu. Par conséquent, il empêche complètement la formation de bulles d'air. Par ailleurs, il peut être coupé selon les formes et les tailles souhaitées et utilisé comme un autocollant. Il adhère fortement à la surface, mais le laisse aucun résidu après son retrait. Grâce à la méthode de retrait simple de l'application, l'on n'a pas besoin d'un professionnel pour l'installation. De même, il peut être utilisé par tous et le niveau de satisfaction de l'utilisation est élevé.

Veilish supporte également une vaste gamme d'applications en termes de design. C'est un tissu qui donne une sensation naturelle et qui peut créer non seulement des intérieurs luxueux. Son caractère imprimable permet à chacun de créer les motifs qu'il désire. Le film d'intérieur Veilish a obtenu la certification HP Latex et est compatible avec les imprimantes HP Latex. Outre le HP Latex, il peut être imprimé avec des encres à solvant, UV et offset, ce qui permet de créer librement tous les motifs que vous souhaitez.

SIPOS, la marque qui a développé Veilish, a pour défi d'offrir un caractère unique à votre environnement sous la devise "Dress Your Space". Parker, le directeur de Sipos, a déclaré : « Comme l'indique la devise de la société, nos clients peuvent à la fois protéger leur vie privée et faire preuve de créativité en utilisant notre tout nouveau produit Veilish ». Il a également ajouté : « L'objectif de Veilish est d'aider les personnes de tous âges à créer leurs propres designs pour habiller leur espace de la manière la plus pratique ». Veilish a reçu d'excellents témoignages dans le monde entier et est activement à l'international.

