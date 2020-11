Nouveau Rapport : « 97% des entreprises déclarent que l'amélioration de l'expérience digitale pour les utilisateurs est une priorité, mais 71 % d'entre elles ne savent pas par où commencer »

AMSTERDAM, 26 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Amplitude, le leader dans le domaine du "Product Intelligence" , a annoncé les résultats d'une enquête mondiale qui mesure les attitudes et les approches des entreprises en matière de création de produits et d'expériences numériques. Dans cette étude, menée par Adience, des Executifs , des Vice-Présidents, des Directeurs et des Managers supervisant des équipes commerciales et des équipes produits ont été interrogés pour comprendre comment les entreprises s'adaptent à leur réalité « digital-first ». Le rapport constate que les entreprises qui n'ont pas adopté de 'product intelligence" comme stratégie de croissance perdent de l'argent, la plupart des entreprises affirmant qu'elles ne disposent pas des outils adéquats pour comprendre et agir sur les données des clients.

Principales conclusions du Product Intelligence Report d'Amplitude :

Les entreprises ont des zones d'ombre lorsqu'il s'agit de comprendre le comportement de leurs clients - Alors que 97 % des entreprises considèrent que l'amélioration de l'expérience numérique des utilisateurs est une priorité, 71 % disent ne pas savoir exactement par où commencer lorsqu'il s'agit de comprendre les comportements de leurs utilisateurs et 38 % disent ne pas savoir quoi faire pour améliorer leur expérience numérique.

- Alors que 97 % des entreprises considèrent que l'amélioration de l'expérience numérique des utilisateurs est une priorité, 71 % disent ne pas savoir exactement par où commencer lorsqu'il s'agit de comprendre les comportements de leurs utilisateurs et 38 % disent ne pas savoir quoi faire pour améliorer leur expérience numérique. La fidélisation des clients sur les produits numériques continue à être un risque pour la majorité des entreprises - 69 % des entreprises ont déclaré ne pas savoir par où commencer lorsqu'il s'agit de fidéliser les clients sur les plateformes numériques.

- 69 % des entreprises ont déclaré ne pas savoir par où commencer lorsqu'il s'agit de fidéliser les clients sur les plateformes numériques. Comprendre les données demande du temps et de l'argent aux entreprises - des équipes attendent des jours voire une semaine complète pour obtenir des réponses à des questions simples sur les données, et 59 % des entreprises déclarent que leurs équipes produits ne peuvent pas accéder immédiatement aux données comportementales.

- des équipes attendent des jours voire une semaine complète pour obtenir des réponses à des questions simples sur les données, et 59 % des entreprises déclarent que leurs équipes produits ne peuvent pas accéder immédiatement aux données comportementales. Les équipes prennent souvent des décisions essentielles sur les produits en se basant sur des suppositions - 77 % des équipes produits se fient aux meilleures pratiques et à l'instinct pour établir les feuilles de route des produits. Seuls 20 % des équipes produits ont accès à un outil de données comportementales facile à utiliser.

- 77 % des équipes produits se fient aux meilleures pratiques et à l'instinct pour établir les feuilles de route des produits. Seuls 20 % des équipes produits ont accès à un outil de données comportementales facile à utiliser. Les entreprises qui ont une connaissance en temps réel du comportement de leurs clients réussissent - les entreprises qui utilisent des solutions de "Product Intelligence" ont 5,5 fois plus de chances de voir leur chiffre d'affaires augmenter de plus de 25 % d'une année sur l'autre.

Introduction d'une nouvelle solution : Journeys

Pour aider les équipes à se concentrer sur les moments qui comptent le plus tout au long du parcours du client, Amplitude lance "Journeys", une solution inédite dans le secteur qui tire parti de l'apprentissage automatique. En évaluant les milliers d'événements possibles le long du parcours d'un client, "Journeys" analyse les quelques moments exacts qui ont le plus grand impact business, tels que les actions qui conduisent à la perte d'un client ou les parcours qui donnent la plus grande conversion. Les équipes produits peuvent exploiter cette intelligence prédictive en temps réel pour identifier le point exact de friction ou de conversion par utilisateur, et regrouper les clients pour mettre en place des messages et des offres ciblées afin d'accélérer la conversion.

Amplitude

Amplitude est la principale plateforme d'intelligence produit qui aide les entreprises à utiliser les données de leurs clients pour créer des expériences produits exceptionnelles en vue d'une croissance numérique. Basée à San Francisco et disposant de bureaux à New York, Londres, Paris, Amsterdam et Singapour, Amplitude est la solution de données en temps réel multiplateforme de choix pour les équipes produits et "Growth". Amplitude est installé sur plus de 59 000 produits numériques dans des entreprises comme Microsoft, Ford, CapitalOne, NBC, Hubspot et PayPal.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1343186/Amplitude_Logo.jpg

SOURCE Amplitude