Nouveau record mondial ! La puissance du module solaire Hyper-ion HJT de Risen Energy est de 741,456 W et son efficacité de 23,89 %

NINGBO, Chine, 17 février 2023 /PRNewswire/ -- Risen Energy a annoncé que son module solaire Hyper-ion de la série HJT a atteint une puissance maximale de 741,456 W et une efficacité de module de 23,89 %. Ces résultats ont été vérifiés par TÜV SÜD, un fournisseur mondial de services de test, d'inspection et de certification. Il s'agit d'une amélioration par rapport au précédent record de Risen Energy de 23,65 % d'efficacité de module atteint en décembre 2021, établissant ainsi un nouveau record pour la puissance et l'efficacité de module les plus élevées des modules solaires HJT.

Cette amélioration de l'efficacité est due à des innovations technologiques telles que la tranche ultrafine, la technologie zéro busbar, l'interconnexion Hyper-link et le matériau d'encapsulation. Le module se caractérise également par un coefficient de température extrêmement stable et une bifacialité élevée allant jusqu'à 85 % ±10 %, capable de maintenir une puissance de sortie supérieure à 90 % après 30 ans d'utilisation. Le module est porté par la technologie de cellules ultra-fines de 100 μm et le processus à basse température de Risen Energy, ce qui se traduit par une empreinte carbone (CFP) inférieure à 400 kg eq CO2/kWc, ce qui est bien en dessous de la moyenne du marché.

Even Liu, directeur principal de la R&D de Risen Energy, a déclaré : « en tant que dernier produit HJT, Hyper-ion présente la meilleure combinaison d'amélioration et de réduction : haute puissance et production d'énergie élevée, haute efficacité et fiabilité, faible dégradation et faible coefficient de température, faible CFP et faible LCOE. Risen Energy continuera à innover et à améliorer ses produits pour promouvoir l'ère de la neutralité carbone. »

SOURCE Risen Energy Co., Ltd