Nouvelle analyse de Geotab sur l'impact de la température et de la vitesse sur les véhicules électriques

Une ressource interactive gratuite utilise les données réelles des VE pour montrer les facteurs qui ont un impact sur les performances de ces véhicules.

PARIS, 8 février 2023 /PRNewswire/ -- Geotab ("Geotab"), numéro un mondial de l'IoT et des transports connectés, a annoncé aujourd'hui sa nouvelle analyse de l'autonomie des véhicules électriques (VE) , qui étudie l'impact de la vitesse et de la température. L'analyse interactive a présenté pour la première fois à la conférence de Geotab, Connect 2023, en utilisant des données anonymisées et agrégées provenant de 3 millions de trajets en véhicules électriques et de 550 000 heures de conduites pour mieux comprendre l'impact de la température et de la vitesse sur la performance.

Renforcer la confiance autour de l'autonomie des VE est primordial afin qu'ils soient adoptés. L'analyse permet aux utilisateurs de se pencher sur deux facteurs importants qui influent sur l'autonomie, à savoir la température extérieure et la résistance du véhicule à différentes vitesses. Comprendre l'autonomie fonctionnelle d'un VE permet de renforcer la confiance dans l'efficacité des véhicules et dans le choix du véhicule adapté à la profession et aux conditions actuelles. L'analyse compare l'autonomie de deux types de véhicules en modélisant une berline électrique et un véhicule utilitaire léger, toutes deux ajustées pour représenter une batterie de 65 kWh.

Avec cette étude, Geotab a observé que la vitesse du véhicule influe sur la température. A vitesse réduite, la température peut significativement impacter l'autonomie, alors qu'à une vitesse plus élevée, la température devient moins importante. La taille et la forme du véhicule influencent également les conditions pour maximiser l'autonomie des VE, les véhicules plus importants perdent de l'autonomie plus rapidement quand leur vitesse augmente.

Ces observations révèlent que la meilleure stratégie pour optimiser l'autonomie des VE doit tenir compte du contexte du trajet. Pour un trajet sur autoroute, réduire la vitesse sera la meilleure stratégie pour conserver l'autonomie, surtout pour les gros véhicules. Pour les voies moins rapides, il y aura plus de variation d'autonomie en fonction des saisons, il faudra alors atténuer l'impact de la température pour apporter de meilleurs résultats.

"L'électrification est une étape essentielle pour la réduction des émissions de carbone des flottes. Pour rassurer et encourager les entreprises à intégrer des véhicules électriques dans leurs flottes, Geotab apporte des informations exclusives afin de guider leurs prises de décisions", souligne François Denis, Directeur Général France de Geotab ."Appuyée par des données réelles sur les VE, l'analyse est destinée à être utilisée comme ressource pour éduquer les utilisateurs sur les facteurs qui ont un impact sur l'autonomie des VE permettant ainsi d'optimiser le déploiement et la gestion de ces véhicules."

Avec l'une des plus grandes équipes de data science du secteur et le traitement de plus de 100 000 données par seconde, Geotab possède l'expertise et la capacité nécessaires pour aider les flottes à résoudre les défis d'aujourd'hui et à préparer le monde de demain.

Animé par sa mission d'aider les flottes à accélérer la réduction de leur taux d'émissions de carbone, Geotab propose des ressources éducatives sur son Centre de Connaissances sur l'Électrification des Flottes ainsi qu'une suite complète d'outils construit sur l'une des plus grandes base de données des performances réelles des VE. Ces outils viennent aider les entreprises à prendre des décisions intelligentes et durables pour leur propre intérêt et celui de la planète.

Cliquez ici pour plus d'informations sur l'analyse intéractive gratuite.

A propos de Geotab

Geotab, leader mondial des solutions de transport connecté, compte plus de 40 000 clients dans 150 pays qui bénéficient de solutions de télématique pour le suivi et la gestion de flotte. Nous sommes une entreprise pionnière qui, depuis plus de 20 ans, investit continuellement dans la recherche de données et l'innovation. Nous aidons nos partenaires et clients (Fortune 500 et les institutions publiques y compris) à transformer leurs flottes et leurs opérations. Geotab connecte plus de 3,2 millions de véhicules et traite plus de 55 milliards de points de données par jour, pour permettre à chaque client de prendre de meilleures décisions, d'optimiser la productivité, de renforcer la sécurité de sa flotte et d'atteindre ses objectifs de développement durable. La plateforme ouverte et la Marketplace de Geotab proposent des centaines de solutions tierces. Avec l'aide de nos équipes d'experts en IA et d'analystes de données à la pointe du secteur, Geotab libère la puissance des données et propose des solutions d'analyse prédictive en temps réel pour résoudre les défis d'aujourd'hui et de demain.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site , suivez-nous sur LinkedIn et abonnez-vous à notre blog .

