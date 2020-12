Nouvelle Analyse Poulée Internationale Soutient l'utilité Clinique de la Numération des Cellules Tumorales Circulantes pour le Suivi Précoce du Cancer du Sein Métastatique

Une solide analyse poulée démontrant comment la numération des CTC peut aider à optimiser les choix de traitement

BOLOGNE, Italie et HUNTINGDON VALLEY, Pa., 9 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Menarini Silicon Biosystems, un pionnier de la technologie de la biopsie liquide, a annoncé aujourd'hui les résultats d'une analyse poulée de 14 essais cliniques sur la pertinence du comptage des cellules tumorales circulantes (CTC) pour prédire à la fois le pronostic de la maladie et l'efficacité du traitement du cancer du sein métastatique (CSM). Cette étude mondiale, basée sur 4 079 cas intégrant tous les sous-types de cancer du sein avancé, est la plus grande analyse poulée à ce jour sur le rôle du comptage séquentiel des CTC dans le cadre du cancer du sein métastatique. Elle comprend des données individuelles sur les patients et a été sélectionnée pour une présentation orale lors du congrès sur le cancer du sein de San Antonio en 2020.

L'analyse a été menée par Minetta C. Liu, MD , Professeur et titulaire d'une chaire de recherche pour le département d'oncologie et consultant dans le département de médecine du laboratoire de pathologie de la Clinique Mayo à Rochester, Minnesota, États-Unis, et par le Prof, Dr med Wolfgang Janni , Professeur d'obstétrique, de gynécologie adulte et pédiatrique à l'hôpital universitaire d'Ulm, Allemagne. Selon le Dr Liu, "Cette analyse poulée représente une collaboration internationale comprenant un nombre sans précédent d'essais cliniques multi-institutionnels menés en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Les collègues ont aimablement fourni des données de patients individuels anonymisées, provenant d'études cliniques prospectives publiées dans la littérature à comité de lecture, afin de générer un ensemble de données concernant plus de 4000 participants. Cette puissance statistique nous a permis d'atteindre notre objectif principal, à savoir définir et valider le rôle du dénombrement des CTC pour un suivi précoce du statut de la maladie chez les patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique, indépendamment des sous-types définis par les récepteurs hormonaux et le statut HER2".

Les données de cette analyse poulée ont été recueillies avant, puis à une médiane de 29 jours après le début du traitement. La détection, la capture, l'isolement et le phénotypage des cellules tumorales circulant dans le sang, de toutes les patientes ont été réalisés avec le système CELLSEARCH® CTC de Menarini Silicon Biosystems. Les résultats ont été déterminés par des tests de régression logarithmique et de Cox couramment utilisés. Ces analyses statistiques se sont concentrées sur l'association entre les résultats des dénombrements séquentiels des CTC et la survie globale (SG) dans la cohorte complète de patientes et dans des sous-groupes définis. Les sous-groupes comprenaient des patientes présentant des récepteurs hormonaux positifs, un statut HER2 et un CSM triple négatif, ainsi que des patientes dont le type de cancer du sein n'était pas précisé. La conclusion pour tous les groupes est que les patients dont le statut CTC est négatif, tant au début qu'au suivi, à savoir le groupe de référence, ont une SG médiane de de 47,05 mois contre 17,87 mois pour ceux dont le statut CTC est positif aux deux points de contrôle (valeur p < 0,0001). L'importance de mener des analyses de suivi des CTC des patientes est soulignée par les données de tous les sous-groupes car elles indiquent que les patientes, dont le statut CTC est passé de positif à négatif, ont montré une SG de 32,2 mois (HR 0,49, valeur p <0,0001) ; la SG des patients dont le statut CTC est resté positif a presque doublé. "L'efficacité des nouvelles thérapies étant de plus en plus liée aux caractéristiques biologiques d'une tumeur donnée et le besoin urgent de continuer à améliorer les choix thérapeutiques dans le contexte de cancers métastatiques, cette étude soutient fortement le potentiel d'une surveillance précoce des CTC dans tous les sous-types de CSM pour optimiser la prise en charge individuelle des patients tout au long du parcours de soins et ainsi améliorer les résultats pour les patientes" a encore commenté le professeur Dr med Wolfgang Janni.

Pour Fabio Piazzalunga, Président et Directeur Général de Menarini Silicon Biosystems, "les résultats de cette vaste et robuste analyse poulée représentent non seulement une contribution majeure au corpus grandissant de preuves visant à valider le rôle des comptages répétés de CTC pour optimiser les choix thérapeutiques pour les cas de CSM plus difficiles à traiter, mais ils témoignent également de l'importance de développer des approches pronostiques/prédictives plus sophistiquées parallèlement à de nouvelles thérapies ciblées pour atteindre l'objectif ultime d'améliorer à la fois les résultats cliniques et la qualité de vie des patients". En tant que pionnier des biopsies liquides, Menarini Silicon Biosystems s'est engagé à développer sa technologie pour aider les médecins à identifier les stratégies de traitement appropriées dans l'environnement difficile des cancers du sein avancés hétérogènes et du choix croissant d'options thérapeutiques.

A propos de CELLSEARCH

CELLSEARCH est le premier et le seul test sanguin cliniquement validé qui a été autorisé par la Food & Drug Administration (FDA) américaine pour la détection et le comptage des CTC afin d'aider les médecins à prendre en charge les patients atteints de cancers métastatiques, du sein, de la prostate et colorectaux, lorsqu'il est utilisé conjointement avec d'autres méthodes cliniques de surveillance. Le test est également approuvé par l'Administration nationale chinoise des produits médicaux (NMPA) pour la surveillance des patients atteints de cancer du sein métastatique. Le CELLSEARCH System est la technologie de CTC la plus étudiée, avec des recherches publiées dans plus de 650 publications dans des revues à comité de lecture.

Le kit CELLSEARCH Circulating Tumor Cell Kit n'est pas autorisé ni approuvé pour guider les décisions thérapeutiques. Pour plus d'informations sur l'utilisation prévue et les limites du système CELLSEARCH, veuillez consulter le mode d'emploi à l'adresse http://documents.cellsearchctc.com/.

A propos de Menarini Silicon Biosystems

Menarini Silicon Biosystems propose des technologies et solutions uniques pour les cellules rares qui permettent aux chercheurs cliniques d'accéder à une résolution inégalée dans l'étude des cellules et de leur caractérisation moléculaire.

Menarini Silicon Biosystems , basée à Bologne, en Italie, et à Huntingdon Valley, aux États-Unis, est une filiale à part entière du groupe Menarini, laboratoire pharmaceutique multinationale, de biotechnologie et de diagnostic dont le siège est à Florence, en Italie, et qui compte plus de 17 000 employés dans 140 pays.

Linda Pavy - [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1362208/Menarini_Logo.jpg

SOURCE Menarini Silicon Biosystems