Nouvelle année, nouveau départ : Chemaxon annonce la nomination d'un nouveau PDG, Richard Jones

« Chemaxon jouit d'une grande réputation au niveau mondial. Dans le prolongement de mon travail au sein du Labo du Futur (Lab of the Future), je suis enthousiaste à l'idée de pouvoir utiliser les données scientifiques et technologiques pour réaliser des choses étonnantes, en collaboration avec notre équipe d'experts et notre gamme croissante d'utilisateurs. Nous avons de grands projets pour les années à venir, et nous allons bientôt contacter nos clients pour les partager », commente Richard Jones, nouveau PDG de Chemaxon.

Le fondateur et PDG sortant de Chemaxon, Ferenc « Csizi » Csizmadia, se retire après presque 7 ans à la tête de la société qu'il a fondée il y a 24 ans. « Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Richard pour aligner la stratégie et la culture, afin d'assurer le succès continu de Chemaxon. J'ai toute confiance en sa capacité à faire progresser la société, et je me réjouis de voir la société croître et s'épanouir sous sa direction. » M. Csizi conserve son rôle de fondateur et fonde Ancestralize, une société spécialisée dans la santé et le bien-être à l'ère numérique.

Cette nomination coïncide avec le déménagement des bureaux de Chemaxon Budapest vers Váci Greens, un parc de bureaux écologique nouvellement construit sur la rive orientale du Danube.

À propos de Chemaxon :

Chemaxon est une société de logiciels chimiques et biochimiques. Nous avons développé plus d'une douzaine d'applications, dont JChem Engines, Marvin, Design Hub et d'autres, qui sont largement utilisées dans les universités, les entreprises et les sociétés de brevets du monde entier. Les clients comprennent Bayer, GlaxoSmithKline et Bristol-Myers Squibb. Nous avons des bureaux à Budapest, Bâle, Boston et San Diego et des distributeurs dans le monde entier.

