Nouvelle batterie d'expansion B300K BLUETTI : Plus de stockage d'énergie sans se ruiner

BERLIN, 25 septembre 2024 /PRNewswire/ -- BLUETTI, pionnier technologique en matière d'énergie propre, est fier de présenter la batterie d'extension B300K le 25 septembre. Cette batterie de 2 764,8 Wh est conçue avec une technologie de pointe pour offrir des solutions de stockage d'énergie flexibles et rentables qui répondent à un large éventail de besoins des utilisateurs.

Principales caractéristiques de la batterie d'extension BLUETTI B300K

B300K

Structure interne sans fil : Construite sur une structure ID de nouvelle génération, la B300K minimise le risque de défaillance interne tout en maximisant l'efficacité de l'espace. Cette conception améliore la compacité, la stabilité et la résistance aux chocs de la batterie.

Compatibilité ascendante et descendante : La B300K s'intègre aux anciennes et aux futures centrales électriques BLUETTI, ce qui permet aux utilisateurs de faire évoluer leurs installations en toute simplicité.

Batterie de nouvelle génération : La B300K utilise des cellules prismatiques LiFePO₄ avancées qui offrent plus de 4 000 cycles à 80 % de leur capacité. Cela se traduit par une durée de vie de plus de 10 ans, soit une augmentation de 15 % par rapport à ses prédécesseurs, ce qui garantit une fiabilité à long terme.

Port de charge USB intégré : La B300K se double d'une puissante banque d'énergie avec un port de charge USB intégré, parfait pour les besoins d'alimentation d'urgence.

Installation facile : Avec ses trous de vis pré-percés, la B300K est facile à monter sur un mur ou à installer dans un véhicule récréatif.

Solution de mise à niveau idéale pour les utilisateurs existants

La batterie B300K est compatible avec les centrales électriques telles que AC200L, AC200MAX, AC300 et AC500, et peut être utilisée avec d'autres batteries telles que B210, B230, B300 et B300S. Pour les utilisateurs actuels de BLUETTI, la B300K leur permet d'augmenter leur capacité d'alimentation à moindre coût, sans avoir à remplacer l'ensemble de leur système. Par exemple, l'association de l'AC200L et du B300K permet d'alimenter un réfrigérateur de 150 W pendant 24,7 heures, soit 13,5 heures de plus qu'avec l'AC200L seul.

Une solution d'alimentation à forte valeur ajoutée pour les nouveaux utilisateurs

Investir dans un système de batterie de secours fiable ne doit pas nécessairement être coûteux. Les kits d'alimentation B300K offrent des solutions abordables, mais puissantes à tous ceux qui recherchent un système de stockage d'énergie complet. Ces kits d'alimentation sont idéaux pour le camping en plein air, les voyages en camping-car, la vie hors réseau ou les applications d'alimentation à la ferme. Les premiers acheteurs peuvent dès à présent bénéficier de remises spéciales.

B300K : 1 099 €

AC200L + B300K : 2 599 €

AC300 + B300K : 1898 €

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2508487/B300K.jpg