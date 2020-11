Nouvelle étude menée par des scientifiques russes pour déterminer l'impact des gadgets sur les enfants

MOSCOU, 25 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Le premier symposium international en ligne organisé en mémoire du célèbre psychologue Lev Vygotsky a eu lieu du 17 au 19 novembre 2020 avec le soutien de la Fondation University of Childhood. Plus de 100 conférenciers et 5 500 auditeurs de 31 pays ont participé à l'événement.

Les résultats d'une étude à grande échelle portant sur l'impact des gadgets sur le développement émotionnel des enfants âgés de 5 à 6 ans et sur le développement des fonctions auditives phonémiques et régulatrices ont été présentés à l'occasion du symposium.

« Les enfants russes âgés de 5 à 6 ans passent en moyenne entre 20 et 40 heures par semaine avec des gadgets », a déclaré Ekaterina Rybakova, fondatrice de la Fondation University of Childhood et cofondatrice de la Fondation Rybakov. C'est le personnel de la Faculté de psychologie de l'Université d'État de Moscou Lomonosov qui a fait cette découverte à la suite de sondages menés auprès de 1 000 enfants d'âge préscolaire et de leurs parents. »

Dans un groupe, on a étudié le développement émotionnel des enfants, et il s'est avéré être beaucoup plus élevé chez les enfants qui utilisaient des gadgets moins d'une heure par jour par rapport à ceux qui les utilisaient plus longtemps. Les enfants qui utilisaient des gadgets plus d'une heure par jour manifestaient également une anxiété plus généralisée, mais reconnaissaient mieux les émotions sur les expressions faciales.

Deux évaluations des fonctions auditives phonémiques ont été menées dans un autre groupe sur deux années civiles (une par an). À court terme, le temps passif passé devant des écrans affecte négativement la capacité de l'enfant à traiter l'information verbale. En revanche, le temps actif passé devant des écrans ne nuit pas au développement de l'audition phonémique. À long terme, tous les enfants participant à l'étude avaient les capacités correspondant à leur âge.

Les groupes d'enfants qui utilisaient des gadgets tous les jours, tous les deux jours, le week-end et une fois par semaine ont également été analysés. Les analyses de ces groupes ont révélé que le développement des fonctions régulatrices des enfants était plus élevé.

« Il s'est aussi avéré être plus élevé chez les enfants utilisant des gadgets à d'autres fins que le divertissement, comme pour écouter de la musique et dessiner ou qui s'en servent comme réveil, navigateur, chronomètre ou autres, a expliqué Mme Rybakova. En tant que mère de quatre enfants, je crois que le paramètre le plus important est le contenu avec lequel les enfants interagissent, car il leur inculque des valeurs culturelles et des normes de comportement. Par conséquent, le rôle d'un adulte en ce qui concerne le choix d'un contenu intéressant qui favorise le développement est fondamental. Ainsi, les gadgets aideront à déterminer la zone proximale de développement d'un enfant, un concept mentionné par M. Vygotsky. »

La fondation caritative University of Childhood a été fondée par la philanthrope Ekaterina Rybakova dans le but d'unir et de soutenir les personnes qui développent l'enseignement préscolaire axé sur les enfants.

