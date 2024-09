Nouvelle ligne de produits dans la catégorie professionnelle : Gigaset présente sa gamme de téléphones IP de bureau

BOCHOLT, Allemagne, 26 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Gigaset, leader européen des téléphones DECT, élargit son portefeuille de produits dans la catégorie professionnelle avec 3 nouveaux téléphones de bureau IP. Avec ses solutions mono- et multi-cellules ainsi que les combinés fabriqués en Allemagne, Gigaset offre désormais une gamme de produits complète et homogène pour les utilisateurs professionnels dans les bureaux, les services et les environnements industriels.

Pour compléter son propre écosystème, Gigaset intègre des produits sélectionnés de la famille VTech. En avril dernier, Gigaset a été racheté par le fabricant d'électronique VTech Holdings Limited, basé à Hong Kong. Avec ses marques VTech, AT&T et Snom, le groupe est un acteur majeur de l'environnement international des télécommunications depuis de nombreuses années.

Les trois nouveaux appareils seront perfectionnés par l'équipe commune de recherche et développement et adaptés aux structures de Gigaset. Par exemple, les téléphones de bureau modernes seront connectés aux propres services de Gigaset, qui sont hébergés et gérés en Allemagne. En outre, le niveau de service de qualité reconnu de Gigaset s'applique avec un support local avant et après-vente.

Les nouveaux téléphones IP seront lancés sur tous les marchés européens au début de l'année 2025 et seront disponibles exclusivement auprès de tous les distributeurs certifiés Gigaset Professional. Ils vont d'un appareil compact polyvalent à un modèle haut de gamme connecté au WIFI et doté d'un écran couleur LCD de 5 pouces.

"Gigaset deviendra ainsi un guichet unique pour nos revendeurs professionnels et permettra à nos partenaires d'offrir une gamme plus large de solutions avec un accès plus rapide au marché", déclare Ralf Lueb, Senior Vice President Global Sales.

https://www.gigaset.com/pro/hq_en/cms/home/new-product-launch.html

À propos de Gigaset : Gigaset Technologies GmbH, dont le siège social est situé à Bocholt (NRW), est le premier fabricant européen de téléphones DECT sans fil et offre une large gamme de solutions de communication pour les consommateurs et les clients professionnels, y compris des smartphones " Made in Germany ". Depuis son acquisition par VTech Holdings Ltd. en avril 2024, Gigaset n'a cessé d'élargir et d'optimiser son portefeuille pour répondre aux besoins actuels de ses clients.

