Nouvelle promo sur N1 Casino : Lucky Spin pour chaque joueur

La nouvelle promo N1 Casino a déjà séduit des joueurs d'Allemagne, de Suisse, du Canada et d'ailleurs. Le projet a conquis de nombreux nouveaux joueurs et la durée de la session de jeu ainsi que la croissance des taux ont augmenté à plusieurs reprises.

« Nous étudions constamment les préférences des joueurs : nous menons des recherches et analysons nos activités sur les projets. Les joueurs sont avides de nouvelles expériences de jeu, et nous avons décidé d'utiliser la ludification dans la promo. Et nous voyons aujourd'hui que l'intérêt des utilisateurs pour la nouvelle promo ne fait que croître. À l'avenir, nous prévoyons d'activer le Lucky Spin sur d'autres projets de N1 Partners Group », a noté Yaroslav Laptev, chef de produit chez N1 Partners Group.

À propos de N1 Partners Group

N1 Partners Group est une entreprise spécialisée dans le divertissement en ligne. L'objectif de l'équipe est de fournir des produits de casino et des offres de paris de haute qualité qui répondent aux besoins et aux attentes des joueurs, mais aussi des partenaires. Aujourd'hui, N1 Partners Group réunit N1 Casino, N1 Bet, Slot Hunter, Joo Casino, et le programme d'affiliation N1 Partners.

