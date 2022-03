Nouvelle vidéo promotionnelle avec Tadej Pogačar, le meilleur cycliste du monde

L'histoire de « Pogi star » , comme on le surnomme souvent, est une histoire d'énergie remarquable, d'esprit d'équipe et de beautés naturelles étonnantes de la Slovénie . Peu de pays sont comparables en termes de diversité naturelle, ce qui fait de la Slovénie l'un des terrains de jeux naturels les plus étonnants d'Europe. Le sport est ce qui nous unit ici en Slovénie et les athlètes slovènes en sont les plus grands ambassadeurs. La vidéo vous rapproche de l'énergie remarquable de Tadej Pogačar, alors qu'il s'entraîne pour le Tour de France 2022 sur les itinéraires cyclables les plus impressionnants et les plus exigeants de Slovénie. Parmi les ascensions montrées dans la vidéo se trouve également le col de Vršič, qui atteint une altitude de 1 611 mètres et compte 50 virages en épingle à cheveux numérotés comme la célèbre montée du Tour de France à l'Alpe d'Huez.