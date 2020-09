Nouvelles normes de vitesse et de compatibilité : Medit lance de nouveaux modèles de scanners de la série T

Convient à toutes les utilisations : quatre caméras 5MP, précision de 4 microns et balayage de la totalité de l'arcade en 8 secondes

Le Medit T710, le scanner le plus puissant de la nouvelle gamme, est équipé de quatre caméras haute résolution 5MP positionnées de sorte qu'il n'y ait pas d'angle mort dans les données, même après une seule numérisation. Les arcades sont scannées dans leur intégralité en seulement 8 secondes et la précision de 4 microns du scanner garantit des résultats de haute qualité.

Le T710 peut être utilisé pour scanner toutes les indications, y compris dans les cas d'implant, pour les empreintes et les prothèses. Le modèle dispose également d'une fonction de moulage multiple flexible (Flexible multi-die) et s'adapte à tout articulateur disponible sur le marché, offrant une compatibilité maximale.

Amélioration de la capacité et de la productivité des laboratoires

« Je suis extrêmement fier de présenter nos nouveaux scanners de la série T. Les systèmes fermés et les limites en matière de rendement et de compatibilité des scanners ont longtemps nui à l'efficacité des laboratoires dentaires. Notre équipe a développé les scanners en tenant compte des besoins des techniciens, en veillant à ce que les nouveaux modèles améliorent la capacité des laboratoires, ainsi que la productivité dans son ensemble. Je peux affirmer en toute confiance que cette nouvelle gamme établira une nouvelle norme de l'industrie, encore une fois », a déclaré GB Ko, PDG de Medit.

Les nouveaux modèles en bref



Medit T710 Medit T510 Medit T310 Vitesse de balayage pour la totalité de l'arcade 8 secondes 12 secondes 18 secondes Précision 4 μm 7 μm 9 μm Caméras Mono 5MP x 4 Mono 5MP x 2 Mono 5MP x 2

À propos de Medit Corp

Medit est un fournisseur mondial de solutions de mesure 3D pour les cliniques dentaires et les laboratoires. L'entreprise propose notamment des scanners intraoraux, en s'appuyant sur sa propre technologie de pointe brevetée. Elle développe également des solutions de plateforme pour la dentisterie numérique qui prennent en charge des flux de travail collaboratifs. De plus, la gamme Solutionix fournit des scanners et des logiciels 3D, destinés à l'industrie. L'objectif de l'entreprise est de fournir une technologie innovante et des produits de qualité supérieure pour assurer la croissance mutuelle de tous les partenaires.

Le siège social de Medit est situé à Séoul, en Corée du Sud, depuis sa création en 2000. L'entreprise a également des représentants basés sur le continent américain et en Europe, et dispose d'un réseau mondial de distributeurs dans plus de 70 pays.

