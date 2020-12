Nouvelles officielles du programme Best of SABCS® : les moments forts du SABCS® 2020

SAN ANTONIO, Texas, 1er décembre 2020 /PRNewswire/ -- Le 43e symposium virtuel sur le cancer du sein de San Antonio (San Antonio Breast Cancer Symposium, SABCS®) a lieu dans une semaine !

Inscrivez-vous dès maintenant au programme de nouvelles officielles Best of SABCS® de 2020 pour connaître l'actualité quotidienne relative aux avancées les plus importantes en matière de cancer du sein.

Encore Medical Education ( www.encoremeded.com ) publiera une nouvelle édition des nouvelles officielles Best of SABCS® annoncées lors du symposium virtuel sur le cancer du sein de San Antonio 2020 qui commence le 9 décembre 2020.

Les inscriptions pour accéder aux nouvelles officielles Best of SABCS® sont désormais ouvertes. L'inscription est gratuite pour les professionnels de la santé à l'adresse www.bestofsabcsnews.com . Les premières actualités vidéo des résumés les plus pertinents seront publiées à partir de 16 h HAC (GMT-6), le 9 décembre 2020.

Le site Web anglais officiel des nouvelles SABCS® ( www.bestofsabcsnews.com ) publiera des résumés vidéo quotidiens d'experts qui comprendront les diapositives originales des présentations des essais cliniques les plus importants réalisées chaque jour. Des experts de renommée mondiale tels que les docteurs Kaklamani, Rugo et Gradishar, entre autres, présenteront les principaux points à retenir des essais majeurs du #SABCS20, notamment :

Les premiers résultats de l'étude PENELOPE-B

L'analyse finale en matière de survie sans maladie invasive de l'étude monarchE

Les résultats de l'essai prospectif multicentrique RISAS

L'analyse corrélative par biomarqueurs des sous-groupes intrinsèques et de l'efficacité dans l'ensemble des études MONALEESA de phase III

Les résultats de l'étude KEYNOTE-355

Les résultats de l'étude CONTESSA

L'analyse de l'essai SWOG S9313 adjuvant

Et bien d'autres…

Les nouvelles du SABCS® seront également disponibles dans d'autres langues à l'adresse https://www.bestofsabcs.com/best-of-sabcs-news/ :

Le programme de nouvelles officielles Best of SABCS ® en allemand

programme de nouvelles officielles Best of SABCS en allemand Le programme de nouvelles officielles Best of SABCS® en japonais

À propos des programmes de nouvelles officielles Best of SABCS®

Le San Antonio Breast Cancer Symposium®, qui en est à sa 43e édition, est la plus grande conférence pour les professionnels de la recherche fondamentale, translationnelle et clinique sur le cancer. Elle est reconnue pour présenter les données les plus récentes sur le cancer du sein provenant de partout dans le monde.

Les programmes Best of SABCS® offrent aux professionnels l'occasion de découvrir les recherches et les avancées les plus récentes dans le domaine du cancer du sein et d'en discuter avec des collègues et des leaders d'opinion clés ayant accès aux présentations et aux affiches originales.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les possibilités des programmes Best of SABCS®, veuillez communiquer avec Encore Medical Education LLC, l'agent exclusif du SABCS® pour la diffusion du contenu du symposium à l'échelle internationale à [email protected] .

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/792198/Encore_Medical_Education_SABCS_Logo.jpg

SOURCE Encore Medical Education