Nova Área de Xixian, em Shaanxi, explora modelo inovador de desenvolvimento urbano

Participou do forum Rajendra Kumar Pachauri, antigo presidente do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, em inglês), de 2002 a 2015, Liu Shijin, vice-diretor do Comitê de Assuntos Econômicos da Conferência Consultativa Política do Povo Chinês (CPPCC, em inglês) e ex-vice-presidente do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento do Conselho Estadual, e Fan Gang, secretário-geral da Fundação Reforma da China e diretor do Instituto Nacional de Pesquisa Econômica.