Nova aquisição impressionante para operadora de hotéis islandesa em constante expansão

Legendary Hotels and Resorts revelam planos para hotel de 50 quartos, ambientado em um deslumbrante parque nacional português

REYKJAVIK, Islândia, 5 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A consagrada operadora de hotéis islandesa Legendary Hotels and Resorts tem o prazer de anunciar sua mais recente aquisição internacional: um grande hotel de 50 quartos, situado em um local verdadeiramente pitoresco em um deslumbrante parque nacional português.

O hotel será atualizado para um alto padrão com fundos de vários investidores do varejo, permitindo que cada um receba um visto dourado e se torne cidadão de Portugal após cinco anos. O programa português "Golden Visa" é um dos únicos programas de "residência à cidadania" da União Europeia, e está programado para funcionar até, pelo menos, o final de 2023, de acordo com a votação do Congresso realizada em novembro de 2022.

Dmitrijs Stals, diretor executivo da Legendary Hotels and Resorts, disse:

"Acreditamos que o esquema é vantajoso para todos os envolvidos. O local aproveitará todos os benefícios e confortos de um hotel urbano moderno, inclusive com várias oportunidades de emprego para os moradores, e nós iremos adicionar uma bela e nova propriedade comercial ao nosso já impressionante portfólio. Além disso, os investidores receberão seus vistos dourados e, possivelmente, passaportes portugueses por uma contribuição de apenas €280,000 cada. Estamos ocupados fazendo planos para garantir que os hóspedes do hotel tenham uma estadia maravilhosa quando ele abrir, pois é a prioridade em todos os nossos projetos".

Recentemente, a Legendary Hotels and Resorts anunciaram planos ambiciosos de abrir 12 hotéis, com mais de mil quartos em toda a Islândia até o final de 2025. A empresa visionária também está explorando várias oportunidades em todo o mundo.

A mais recente aquisição é uma joia escondida no deslumbrante Parque Nacional da Serra da Estrela, em Portugal, próximo à cidade turística de Celorico da Beira. Após vastas reformas, o hotel será renomeado para "The Legendary Serra Hotel", com quartos atualizados no padrão 4 estrelas, juntamente com uma bela área de spa. Acompanhe esse espaço para outras grandes inovações da Legendary Hotels and Resorts.

Contato de imprensa:

Madara Kviesite,

+3544499999,

[email protected]

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1937724/Legendary_Hotels_and_Resorts_Logo.jpg

FONTE Legendary Hotels & Resorts ehf

SOURCE Legendary Hotels & Resorts ehf