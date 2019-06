Nova Área de Jiangbei de Nanjing lança "plano de lugar de origem"

NANJING, China, 27 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A Nova Área de Jiangbei de Nanjing lançou, na segunda-feira, um "plano de lugar de origem" – na Semana de Tecnologia de Nanjing 2019, para proporcionar suporte às fontes de desenvolvimento inovador com um ambiente favorável a políticas, mercado e inovação.

Luo Qun, secretário-adjunto do Comitê de Trabalho do Partido da Nova Área de Jiangbei, disse que o "plano de lugar de origem" visa construir um letreiro dourado para a nova área, facilitando a atualização do novo ecossistema nos fundamentos existentes e construindo um centro de inovação com grande poder de geração.

Através de planejamento abrangente, esforços serão feitos para promover a circulação eficiente da cadeia de valor, reforma dinâmica dos mecanismos de inovação, avanços em projetos importantes, aceleração das transformações na execução de inovações e liberação superposta do efeito do planejamento de origem.

Desde que aprovada para estabelecer uma nova área nacional, em 2015, a Nova Área de Jiangbei participou de 49 projetos contratados de 49 novos tipos de instituições de pesquisa e desenvolvimento de Nanjing, reuniu mais de 500 empresas de alta tecnologia e juntou 1.402 talentos, entre eles, 126 especialistas de nível nacional.

Além do mais, ela estabeleceu profundas conexões com renomadas universidades e instituições de pesquisa do mundo, a exemplo da Universidade de Cambridge, o King's College de Londres, Universidade de Harvard, Universidade de Oxford, Universidade de Nova York, etc., e ingressou em 150 projetos estrangeiros, com 20 projetos instalados na nova área.

De acordo com o Índice de Vitalidade de Inovação de 2019 da Nova Área de Jiangbei de Nanjing, lançado no evento, de 2014 a 2018 o abrangente índice vitalidade de inovação da nova área apresentou uma forte tendência de crescimento. Em 2018, o índice organizador da indústria de inovação aumentou significativamente, com um crescimento anual de 42,85%; o índice de desempenho de inovação mostrou um aumento maior do que o do ano passado, 23,48%; o índice de potencial de recursos de inovação e o índice de grupos de inovação mantiveram crescimento estável.

Na cerimônia de lançamento do plano, a Nova Área de Jiangbei também lançou o Plano Cidade Inteligente 2025 e o Plano de Grupo de Inovação Universitária, ambos da Nova Área de Jiangbei de Nanjing, e apresentou o Centro Internacional de Inovação Financeira de Propriedade Intelectual e o projeto de big data científico da Região do Delta do Rio Yangtzé.

Nie Yongjun, diretor-adjunto do Escritório de Ciência e Tecnologia da Nova Área de Jiangbei disse que a nova área vai reforçar assuntos como alocação de fatores, otimização de mecanismos, desenvolvimento integrado e relações de equilíbrio entre as contribuições e transformações da inovação, diretrizes e comercialização governamental, bem como velocidade e profundidade da reforma.

FONTE Management Committee of Nanjing Jiangbei New Area

