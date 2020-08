Nova assinatura do Auto-Tune® leva ferramentas de produção vocal de qualidade profissional para as massas

Além do Auto-Tune, o conjunto abrange geração automática de harmonias, modelagem de microfone e outros efeitos de nível profissional, além de upgrades gratuitos ilimitados e acesso a novos plug-ins selecionados da Antares.

"Com o lançamento do Auto-Tune Unlimited, disponibilizamos um conjunto completo das nossas melhores ferramentas de produção vocal por meio de uma assinatura mensal acessível", afirmou o CEO da Antares Audio Technologies, Steve Berkley. "Se você trabalha com áudio para música, jogos, podcasts ou pós-produção, o Auto-Tune Unlimited fornece as ferramentas profissionais de que você precisa."

O Auto-Tune Unlimited custa US$ 24,99 por mês com fidelidade mínima de dois meses, ou US$ 249,90 por ano em uma assinatura anual pré-paga.

A assinatura do Auto-Tune Unlimited inclui os seguintes plug-ins:

Auto-Tune Pro – A edição mais avançada e multifuncional do Auto-Tune

Auto-Tune Artist – O poder do Auto-Tune otimizado para uso em apresentações ao vivo, tanto no palco quanto em estúdio

Auto-Tune EFX+ – Combina as características essenciais do Auto-Tune com um rack multiefeitos Auto-EFX e um gerador de padrões melódicos

Auto-Tune Access – Recursos essenciais do Auto-Tune com um levíssimo uso de CPU

Auto-Key – Acelera o seu fluxo de trabalho do Auto-Tune com detecção automática de notas e escalas

Aspire – Processador de ruídos de aspiração

Articulator – Talkbox digital

Choir – Multiplicador vocal

Duo – Duplicador vocal

Harmony Engine – Gerador automático de harmonias

Mic Mod – Modelador de microfone

Mutator – Gerador de vozes extremas

Punch – Aprimorador de impacto vocal

Sybil – Dessibilizador de frequência variável

Throat – Gerador de voz com modelagem física

Warm – Amplificador de tubo clássico

O Auto-Tune Unlimited também traz os seguintes benefícios:

Upgrades ilimitados para os plug-ins incluídos

Acesso gratuito a futuros plug-ins selecionados da Antares

Suporte ao cliente VIP

Recursos de estudo e treinamento

Para quem quer experimentar tudo o que o Auto-Tune Unlimited tem a oferecer, há uma versão de teste gratuita por 14 dias. Saiba mais aqui.

Sobre a Antares Audio Technologies

A Antares Audio Technologies (Auto-Tune) é a principal desenvolvedora e padrão da indústria musical para correção de tom e processamento vocal. Há mais de 20 anos, o Auto-Tune® transforma estúdios, palcos e dispositivos para artistas, engenheiros e produtores de todos os gêneros. Além do Auto-Tune, a Antares oferece um poderoso conjunto de produção vocal que abrange detecção de notas e escalas, modelagem de microfone/vocal, harmonizadores e outros efeitos vocais disponíveis em licença perpétua ou por assinatura. Os plug-ins do Auto-Tune são compatíveis com todas as principais DAWs e interfaces de áudio. Saiba mais em www.autotune.com.

Data de publicação: 17/8/20

