Nova edição de Robb Report Brasil traz entrevista exclusiva com Paulo Mendes da Rocha, ícone da arquitetura brasileira

Em outra entrevista exclusiva desta edição, Alex Allard, idealizador do Projeto Cidade Matarazzo, que contempla a construção de hotel seis estrelas e a revitalização de um patrimônio histórico de São Paulo, o hospital Umberto I, concorda com o renomado arquiteto. "Não há futuro sem passado", resume o empresário francês.

"Nesta edição nos debruçamos sobre esse tema delicado da Notre-Dame, que nos fala e nos dói pelo descaso com o Museu Nacional do Rio de Janeiro que desapareceu no fogo, levando para sempre o nosso acervo, a nossa história", destaca Gisele Vitória, editora-chefe da Robb Report Brasil. Publicação da Doria Editora, a edição número 6 da revista, com tiragem de 25 mil exemplares, chega às bancas em 19 de junho.

Também vale destacar as descobertas dos nossos colaboradores, tal como uma experiência imperdível de meditação na Índia, as peças preferidas e o lifestyle do joalheiro Alexandre Furmanovich e a arte transgressora do paulistano Eduardo Srur. Este número ainda traz o melhor da Bienal de Veneza, os 35 anos de carreira do maquiador Duda Molinos, e apresenta a moda confortável de motoqueiros na seção "Estilo", além de projetos extravagantes, como um barco a vela com tela de cinema a bordo, em "Beta"

Multimídia

De acordo com a diretora-geral de Publicidade, Bia Cruz, no lançamento desta edição foi adicionado um diferencial à plataforma multimídia Robb Report. "Trata-se de um novo produto, chamado Robb Talks, no qual é possível agregar conteúdo, que extrapola o 'ambiente' revista, mas sempre com foco na sua linha editorial." A publisher e vice-presidente executiva do Grupo Doria, Celia Pompeia, informa que neste primeiro evento haverá exposição de Alex Allard, no Mit Point, loja conceito da Mitsubishi no Shopping JK Iguatemi. "Traremos para discussão o tema central da edição, que é a importância de preservar nossos patrimônios".

A Robb Report Brasil tem distribuição especial nas salas VIPs de aeroportos, além de ser enviada ao mailing exclusivo do LIDE - Grupo de Líderes Empresariais. Para venda, a revista estará disponível nas principais bancas das grandes capitais brasileiras.

Revista Robb Report Brasil

Editora: Doria Editora

Edição: nº 06

Periodicidade: bimestral

Publisher: Celia Pompeia

Editora-chefe: Gisele Vitória

Diretora de conteúdo: Ana Lucia Ventorim

Diretora-geral de publicidade: Beatriz Cruz

Tiragem: 25 mil

Preço: R$ 22

