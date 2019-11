Nova era no turismo: Viena apresenta sua Visitor Economy Strategy 2025

A abordagem da nova Visitor Economy consiste em continuar satisfazendo os visitantes com ofertas e serviços de alta qualidade e, ao mesmo tempo, criar a partir do turismo um valor agregado mais igualitário para toda a cidade. Dessa forma, busca-se alcançar tanto a satisfação da população local quanto um maior impacto econômico no setor empresarial. Por meio da adoção de uma série de medidas, o objetivo é atingir até 2025 (a partir de 2018) os seguintes patamares: