NOVA LINHA CHEDDAR COM NFTS COMO ACOMPANHAMENTO

A coleção de 19.840 NFTs lançará nove projetos de bolsas de tendência inspirados nas bolsas térmicas de entrega de pizza ("NFT Hot Bags"), em várias datas no início de março. O número total de 19.840 é inspirado na data em que o Papa Johns foi fundado, em 1984.

Com nomes como "Papa 1984 "e "Papa Cheese Melt", todos estão disponíveis em três cores da marca e aparecem na reedição do filme Papa x Cheddar e na campanha social.

Marcando a sua primeira incursão no espaço de NFTs, Papa Johns tem como objetivo presentear os fãs de pizza em todo o mundo com uma fatia do hype NFT. Dependendo da localização*, os fãs podem resgatar o acessório meta-fashion indispensável por meio de três rotas: escaneando um código QR em um folheto da caixa de pizza, escaneando um código QR no e-mail de confirmação de entrega ou clicando em postagens promocionais de mídia social do seu Papa Johns local.

Jo Blundell, vice-presidente de marketing internacional do Papa Johns, comentou: "Há muito hype global em torno de NFTs neste momento, mas nem todos entendem o que são ou como obter um. É por isso que o Papa Johns tem o prazer de trazer NFTs para o grande público, disponibilizando-os para fãs de pizza, colecionadores de arte digital e metaprofissionais. No curto espaço de tempo que leva para pedir uma pizza, as pessoas podem colocar as mãos em um dos nove designs super legais de bolsas térmicas de NFTs."

Os NFTs foram criados pelo designer profissional de NFTs, Tom Hoff, sediado na Espanha, e pelo artista Ash Sketch, do Central Saint Martins de Londres, ambos se inspiraram nas bolsas térmicas de entrega e na campanha Papa X Cheddar do ano passado.

Esta colaboração irônica escolheu um dos queijos favoritos do mundo – Cheddar – e o elevou para o status de moda com sua própria coleção de streetwear. Uma linha exclusiva de uniformes e acessórios para entregadores, feita a partir de reciclagem, foi vendida no mercado internacional de moda Depop, em 2021.

Os NFT Hot Bags são o segundo lançamento da moda do Papa Johns, uma vez que um número limitado de bolsas do mundo real será vendido por meio do Depop em www.depop.com/nfthotbag, com uma disponível para sortear no microsite de NFTs por uma pessoa que resgatar um NFT entre 1º de março e 12 de abril de 2022.

Os NFT Hot Bags do Papa Johns foram cunhadas na Tezos, uma blockchain com eficiência energética, o que significa que os NFTs também são eficientes em termos energéticos.

A nova linha de Cheddar do Papa Johns inclui novas pizzas deliciosas, como Cheddar Bacon Cheeseburger e Mexican Carnitas, além de versões Cheddar do Papadia.

Todas estão disponíveis para pedidos via www.papajohns.com ou pelo aplicativo. A linha Cheddar disponível deve variar de acordo com o mercado.

Notas aos editores

*A mecânica de resgate de NFTs varia entre os mercados, os detalhes de resgate locais serão publicados nos sites e/ou canais de mídia social do Papa Johns.

Para mais informações sobre a gratificação de bolsas térmicas NFT, fotos ou entrevistas, entre em contato com [email protected]

Para mais informações sobre qualquer um dos itens disponíveis no menu do Papa Johns, acesse PapaJohns.com.

Sobre o Papa Johns

A rede Papa Johns International, Inc. (NASDAQ: PZZA) abriu suas portas em 1984 com um objetivo em mente: MELHORES INGREDIENTES. UMA PIZZA MELHOR.® Papa Johns acredita que usar ingredientes de alta qualidade resulta em pizzas de qualidade superior. Sua massa original é feita de apenas seis ingredientes e é fresca, nunca congelada. Para o recheio das pizzas do Papa Johns, são utilizados queijo de verdade feito de mussarela, molho de pizza feito com tomates maduros que vão da plantação para lata no mesmo dia e carne sem enchimento. Foi a primeira cadeia nacional de entrega de pizzas a anunciar a remoção de sabores artificiais e corantes sintéticas de todo o seu cardápio de alimentos. O Papa Johns está sediado em Louisville, Kentucky e é a terceira maior empresa de entrega de pizza do mundo e, em 26 de setembro de 2021, contava mais de 5.500 restaurantes em 50 países e territórios. Para mais informações sobre a empresa ou para pedir pizza.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=CUW0PmR9TlY

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1759817/Papa_Johns_NFT_Hot_Bag.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1758979/Papa_Johns_Logo.jpg

FONTE Papa Johns International

SOURCE Papa Johns International