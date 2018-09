Nova linha de café da manhã da Optimum Nutrition segue na contramão do mercado e mantém preços de produtos. Consumidor ganha alternativa

O Whey & Oats combina o whey protein mundialmente premiado da ON com todos os benefícios da aveia. Naturalmente com baixo teor de açúcar e sem glúten, a aveia fornece carboidratos complexos de queima lenta e fibras alimentares que prolongam a sensação de saciedade. Já as proteínas do whey protein são rapidamente digeridas e fornecem uma completa gama de aminoácidos naturalmente essenciais. Com isso, o Whey & Oats serve ambas potências naturais em um shake fácil de preparar, com um sabor excelente, sem adoçantes, ideal para o café da manhã.

"Reuniões de trabalho que duram horas, longos voos de avião são exemplos de momentos em que ficamos muito tempo sem se alimentar corretamente. Isso é um desastre para quem pretende manter um estilo de vida equilibrado e saudável. Por outro lado, também precisamos de praticidade na manhã. A combinação da proteína isolada do whey com a aveia de alta solubilidade do Whey & Oats pode ser um grande aliado nessa rotina corrida", explica a nutricionista Alessandra Feltre. Cada porção do Whey & Oats fornece 27 gramas de proteína e 4 gramas de fibra.

Já o Greek Yogurt Protein Smoothie é um mix de whey protein e iogurte em pó - fornece 20 gramas de proteína por porção, e está disponível em três sabores inspirados no café da manhã – os sabores únicos e a textura cremosa já são marcas registradas da ON sempre ressaltadas entre os consumidores. "Fazer a mesma vitamina todas as manhãs pode ser entediante. Acertar o ponto da batida de iogurte também pode demorar ou até mesmo trazer mais açúcar do que o desejado. Queridinho de muitas celebridades, como o infuencer Hugo Gloss, o Greek Yogurt Protein Smoothie já vem pronto, basta uma colher e água para ter um smoothie saboroso, cremoso, prático, rico em proteína. Os sabores Vanilla, Morango e Blue Razz vão certamente tirar o café da manhã da monotonia", conta Alexandre Moreira, diretor de marketing Latam da Glanbia Nutrionals, indústria detentora da ON.

