Nova linha LG XBOOM RNC promete transformar qualquer ambiente em festa com iluminação de LED e aprimoramento de graves

SÃO PAULO, 27 novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A LG Electronics apresenta sua mais recente linha de caixas acústicas: a LG XBOOM RNC, que conta com três novos modelos a RNC5, RNC7 e RNC9. Os novos dispositivos prometem revolucionar a experiência sonora, combinando um design moderno com um aprimoramento de graves de alta qualidade, oferecendo um desempenho maior durante as comemorações.

"Com a linha LG XBOOM RNC, os amantes da música podem desfrutar de graves aprimorados e de um som poderoso tornando cada momento de celebração ainda mais memorável. Seja durante um churrasco com a família, numa festa na piscina, no salão de festas ou até conectada na TV de casa, a nova linha proporciona potência, iluminação e até karaokê para apimentar qualquer ocasião", afirma Felipe Lebrão.

A nova família de caixas acústicas LG XBOOM RNC conta com um som poderoso e graves profundos, graças ao recurso Bass Boost, que amplifica o fluxo de ar atrás do alto-falante, ideal para ambientes externos, preenchendo o espaço com um som cristalino e sem distorções. A experiência sonora também fica completa quando o assunto é karaokê. Os novos modelos de caixa acústica da LG contêm o dispositivo "Key Changer", permitindo que o usuário ajuste a música à sua voz e reduza os vocais das faixas com o Cancelador de Voz.

A festa pode ficar ainda mais animada com a iluminação posicionada no alto-falante dos novos modelos da LG XBOOM RNC. São luzes de LED coloridas que mudam com o ritmo da batida. Os modelos RNC 5, 7 e 9 apresentam recursos adicionais, como a funcionalidade Party Link, que permite conectar e controlar diversos dispositivos em sincronia, amplificando ainda mais a potência sonora em toda a festa. Outra opção é a "Função DJ" para controlar os efeitos sonoros e o DJ Pad através do DJ App ou da própria caixa acústica.

Outro destaque da nova linha de caixas de som da LG é a conectividade máxima dos produtos da LG XBOOM RNC. As diferentes possibilidades garantem uma variedade de entretenimento ao usuário, que pode reproduzir seu som de qualquer dispositivo, seja através do Bluetooth, entradas para microfone e guitarra, entrada USB e até escutar rádio. Também é possível conectar a caixa acústica ao televisor LG através de cabo óptico ou conexão sem fio, com o impressionante TV Sound Sync.

Sua XBOOM na palma da mão

O aplicativo LG XBOOM é uma verdadeira revolução no modo de aproveitar as músicas favoritas. Disponível para Android e iOS, o usuário pode personalizar a equalização do som, ajustando os tons e volumes. Além disso, com ele é possível controlar a iluminação das caixas acústicas, escolhendo a cor desejada para criar uma atmosfera perfeita para cada momento. Para quem gosta de compartilhar músicas, o aplicativo também permite criar listas de reprodução colaborativas, garantindo uma experiência musical personalizável e que agrade a todos os gostos, com um simples clique no seu dispositivo de preferência.

Ver Para Crer – os produtos que só a LG tem

A Campanha Ver Para Crer – os produtos que só a LG tem - da LG Electronics foi lançada no Brasil com o intuito de destacar as tecnologias exclusivas da LG e gerar experimentação dos produtos para mostrar que uma vez que o cliente vê e usa esses produtos, apaixona-se e vira um consumidor fiel. Com anos de pioneirismo em tecnologia e inovação, a Campanha Ver Para Crer é um convite da empresa para que os consumidores experimentem os produtos LG e comprovem por meio do uso que a marca oferece a mais alta tecnologia, inovação e conectividade, com as características que Só a LG Tem. Confira os destaques no link: www.lg.com/br/ver-para-crer.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

