Nova marca revolucionária no setor de vaporização - ANYX

SHENZHEN, China, 27 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A ANYX, uma nova e empolgante marca de cigarros eletrônicos impulsionada pelo Aspire Group, anunciou que lançará seu primeiro cigarro eletrônico com sistema de cápsulas a nível mundial em 16 de junho de 2022.

Dedicada à missão de sua marca de oferecer produtos esteticamente agradáveis e de alta qualidade e experiências sensoriais prazerosas aos usuários, a ANYX incorpora tecnologia de ponta e design orientado para o usuário para surpreender e deleitar os clientes com uma experiência de produto revolucionária. Ao conectar usuários globais com uma paixão compartilhada, a ANYX também tem como objetivo promover ativamente um estilo de vida agradável, confiante, energético e inclusivo.

Apesar de ser uma marca nova no mercado, a ANYX conta com o apoio e respaldo dos anos de experiência e conhecimento no setor. Além de reconhecidos especialistas técnicos no setor dos cigarros eletrônicos, a ANYX criou uma equipe de talentos que anteriormente trabalhou para as principais empresas nos setores de Internet, eletrônica de consumo e bens de consumo de rápido movimento (FMCG), o que lhe permitiu assegurar dezenas de milhões de dólares em financiamentos em seu início.

Até o momento, a marca acumulou mais de 1.500 patentes do setor e estabeleceu 120 linhas de produção que abrangem três bases de produção dedicadas. Além disso, conta com uma sólida equipe de P&D formada por mais de 120 engenheiros, capacidades avançadas de produção, vendas e marketing digital. Esta equipe experiente permitiu que a marca oferecesse à comunidade global produtos de atomização seguros, confiáveis e de alta qualidade que a diferenciassem da concorrência e agregassem valor aos parceiros da marca.

À medida que a tecnologia de vaporização cresce em popularidade, mais pessoas estão procurando produtos que ofereçam contentamento e prazer sensorial. Estando alinhada com sua missão de criar produtos com características sociais e construir uma marca orientada para o usuário, a ANYX espera usar seus produtos para fortalecer os laços entre os entusiastas globais de vaporização e promover a comunicação para uma experiência mais diversificada, agradável, prazerosa e energizante.

