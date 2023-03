Nova Plataforma de Renda Fixa PV01 para Evoluir Mercados de Capitais de Dívida Usando Blockchain Público

Os fundadores do renomado criador de mercado de ativos digitais estão lançando um novo empreendimento focado em tornar os títulos acessíveis ao mercado mais amplo

BRUXELAS, 22 de março de 2023 /PRNewswire/ -- PV01(www.pv0.one) anuncia sua nova plataforma com uma nova abordagem para digitalizar o mercado de títulos. Visando os mercados tradicionais de renda fixa e de ativos digitais, o PV01 foi projetado para subscrever títulos, tokenizar esses títulos e, como revendedor, fornecer liquidez a esses títulos, tudo em blockchains públicos. O resultado será uma maneira mais eficiente dos emissores levantarem capital e os investidores comprarem dívidas de alta qualidade, proporcionando acesso mais amplo ao mercado a oportunidades de investimento por meio da tokenização. O modelo do PV01 oferece melhor visibilidade da propriedade usando contratos inteligentes e um método sem atrito de transferência de dívida.

"Historicamente, tem sido difícil para os investidores, especialmente os menores, manter títulos. Eles normalmente são acessíveis apenas a grandes participantes institucionais, deixando muitos investidores de fora olhando para dentro", disse Max Boonen, CEO e fundador da PV01.

Uma rodada de investimento inicial de US$ 9 milhões foi garantida em dezembro de 2022 com investidores líderes, incluindo Tioga Capital, BlockTower Capital e Sino Global Capital. "A plataforma PV01 distribui ativos por um espectro mais amplo de participantes do mercado e serve como uma base muito necessária para atualizar o mercado de títulos digitais", disse Nicolas Priem, diretor administrativo e CIO da Tioga Capital.

Melhorias tradicionais no mercado de renda fixa: Colocar títulos em blockchains privados derrota o objetivo de tornar os investimentos mais acessíveis. Somente um mercado de dívida baseado em blockchains públicos pode tornar a renda fixa mais democrática e as liquidações mais eficientes.

Melhorias no mercado de ativos digitais: PV01 está criando um mercado de títulos de ativos digitais onde não existe atualmente. A atual colcha de retalhos de empréstimos bilaterais resultou em falências em grande escala devido à concentração de risco em um punhado de participantes do mercado. A emissão e tokenização de títulos no blockchain aumenta a visibilidade de quem deve e possui a dívida. Os tokens se comportam economicamente como valores mobiliários, exceto com fácil transferibilidade no blockchain.

A equipe: PV01 é um grupo exclusivamente qualificado de construtores de negócios com a experiência tradicional em mercados de capitais e experiência em ativos digitais de nível institucional necessária para evoluir os mercados de dívida. Antes de fundar a pioneira em ativos digitais B2C2, Max Boonen era operador de taxas de juros na Goldman Sachs e Flavio Molendini construiu sistemas de negociação que culminaram na inovadora plataforma de negociação OTC na B2C2, que mais tarde foi vendida para a SBI do Japão.

O PV01 fornece mercados de capital de dívida mais eficientes para ativos tradicionais e digitais. Nossa plataforma de renda fixa habilitada para blockchain oferece uma maneira melhor para os mutuários acessarem o capital e os credores investirem em dívidas de alta qualidade. Nosso processo único de tokenização dos títulos de dívida oferece uma infinidade de benefícios aos credores e mutuários: imutabilidade dos livros contábeis públicos, liquidações mais rápidas, rastreamento aprimorado da propriedade, menor limite de investimento, abrindo o mercado para um público maior de investidores, um mercado secundário usando avanços de liquidez das finanças descentralizadas. Saiba mais em www.pv0.one.

