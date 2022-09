Nova plataforma digital de saúde e bem-estar visa melhorar a qualidade de vida e reduzir estresse de colaboradores

SAO PAULO, 20 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Excesso de horas trabalhadas e pouco acesso a benefícios e/ou programas corporativos de saúde mental. Com base nesse cenário, fica fácil entender porque uma pesquisa promovida pela International Stress Management Association (ISMA-BR) revelou que 72% dos brasileiros que estão no mercado de trabalho sofrem com estresse.

Para ajudar as empresas a combater esse cenário, uma healthtech de saúde digital lançou uma plataforma com foco em ações voltadas à saúde mental, meditação, nutrição e bem-estar. A ideia é facilitar o acompanhamento integral da saúde dos colaboradores, trabalhando de forma preventiva e proporcionando espaços mais saudáveis e dinâmicos.

"O Wehealthy é uma plataforma de saúde e bem-estar que permite uma abordagem integral da saúde, aprofundada em estratégias de prevenção, e que permite cuidados contínuos em qualquer momento e lugar", explica Fernando Ferrari, o diretor-geral da DOC24 no país. Segundo ele, entre os principais benefícios estão o aumento da produtividade e do bem-estar, dentro e fora do trabalho; a melhora o ambiente de trabalho e da qualidade de vida; e a diminuição do absenteísmo.

Entre as iniciativas que o Wehealthy promove em saúde mental estão o atendimento online de psicólogos e psiquiatras para acompanhamento em situações de estresse, angústia, depressão e outras situações que acontecem nos espaços de trabalho. Da mesma forma, em nutrição, a ferramenta disponibiliza nutricionistas especializados para acompanhar o cuidado com a alimentação, promovendo hábitos saudáveis e desenhando planos personalizados.

Já para atender aqueles que precisam de orientação e ajuda para meditação, a plataforma possui um podcast com diversos conteúdos e diferentes objetivos para promover mais qualidade de vida e desempenho laboral através de uma abordagem holística. Por fim, o Wehealthy facilita o acesso a especialistas de distintas áreas para cuidar da saúde dos colaboradores de forma acessível, onde quer que estejam.

A DOC24 é uma empresa líder em expansão, que fornece serviços de telemedicina baseados em inovação tecnológica a serviço da saúde. Fundada em 2016, a healthtech possui mais de 15 milhões de beneficiários em toda a América Latina. A companhia permite a realização de vídeoconsultas com médicos de diversas especialidades, 24 horas por dia, todos os dias da semana.

