Nova solução da Bayer para manejo de nematoides aumentou em até 10% a produtividade da cana planta

Verango® Prime traz um ingrediente ativo inédito e de amplo espectro para manejo de nematoides no Brasil

SÃO PAULO, 6 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- Após anos de desenvolvimento com dezenas de ensaios experimentais e áreas demonstrativas em canaviais nas regiões do Centro-Sul e Nordeste, a Bayer lança o nematicida Verango® Prime para o controle efetivo e de longa duração de nematoides na cana-de-açúcar. O produto apresentou resultados expressivos em controle e produção nas lavouras comerciais com venda assistida, representando um incremento de 10% na produtividade média do cultivo, no comparativo com o tratamento padrão do produtor.

Segundo a pesquisadora do Centro de Cana do Instituto Agronômico (IAC), Leila Dinardo-Miranda, 60% dos canaviais brasileiros são afetados por nematoides. "O parasita não é facilmente perceptível durante o desenvolvimento da lavoura, mas as irregularidades da cultura podem indicar a presença da praga. A alta incidência proporciona a redução da longevidade do cultivo, obrigando a renovação precoce do canavial", reforça.

Entre as quatro espécies que atacam a cana-de-açúcar, a mais comum é a das lesões radiculares (Pratylenchus zeae). "As perdas de produtividade com a praga podem chegar em 50% na cana-planta e 20% na cana-soca", ressalta a especialista.

Para Paulo Donadoni, Líder de Desenvolvimento de Mercado Cana para a Bayer na região América Latina, o Verango Prime possibilitará às plantas de cana, cultivadas em áreas infestadas por nematoides, proteção contra estes organismos que reduzem o desenvolvimento radicular e impactam o potencial de produção de toda a lavoura canavieira. "Estas pragas estão presentes em diferentes tipos de solos com aptidão agrícola e a cana está em sua maioria cultivada em áreas com solos mais arenosos, geralmente com baixa teor de matéria orgânica, considerados de baixa fertilidade. Esta combinação de fatores provoca o aumento da interferência dos nematoides na produção do cultivo", destaca, Paulo.

Diversas estratégias podem ser empregadas no manejo das áreas infestadas, como adubação e calagem adequadas, o uso de matéria orgânica no plantio e rotação de culturas. "Estas medidas ajudam na qualidade do solo e fazem com que a planta resista mais ao ataque destes parasitas, porém os nematicidas químicos ou biológicos são imprescindíveis para o manejo dos canaviais e devem ser utilizados tanto no plantio como nas soqueiras", completa Leila.

Neste cenário, o lançamento da Bayer, Verango® Prime, auxiliará o produtor no manejo efetivo contra o principal nematoide presente nas áreas cultivadas com cana-de-açúcar no país. "Ocorre a morte e não repelência do nematoide logo após a molécula do Fluopiram (ingrediente ativo do produto) entrar em contato com o parasita e, além disto, tem controle prolongado, protegendo a cana planta por mais tempo que as outras opções atuais disponíveis ao produtor. A redução substancial das populações infestantes pelo Verango® Prime melhora a proteção nematicida adotada e favorece o incremento em produtividade", conclui Paulo.

125 anos da Bayer no Brasil

A Bayer celebra, em 2021, 125 anos de Brasil. Chegou ao País em 1896, abrindo a primeira fábrica no Rio de Janeiro; Hoje, está presente em mais de 30 cidades, com 6.500 profissionais espalhados de norte a sul. O Brasil é o maior mercado da Bayer na América Latina e local de grandes descobertas na medicina, de novas tecnologias para o campo e de inovações que melhoram a qualidade de vida do brasileiro e contribuem para o desenvolvimento do país.

O Grupo está atento aos novos desafios da humanidade, cada vez mais coletivos e que não podem ser solucionados por atores isolados. Por isso, tem investido cada vez mais em modelos de negócios baseados em colaboração, por meio de suas três divisões e do seu primeiro hub de inovação aberta da América Latina, com parcerias relevantes para os negócios.

E para construir os próximos 125 anos, mais que fortalecer sua voz, a Bayer quer ampliar sua escuta e entender cada vez melhor as expectativas da sociedade e as necessidades dos clientes: seja o agricultor, o médico, o paciente, o consumidor – e a sua gente, cada vez mais plural e diversa; quer estreitar laços, alinhar expectativas, promover o diálogo, aproximar sua comunicação e construir os próximos passos da empresa junto ao público. Porque Você e Bayer: é bom. Para saber mais, acesse www.bayer.com.br

Declarações prospectivas

Este comunicado pode conter declarações prospectivas baseadas nas previsões atuais da equipe executiva da Bayer. Diversos riscos, incertezas e outros fatores, conhecidos ou desconhecidos, podem gerar diferenças materiais entre os reais e futuros resultados, situações financeiras, desenvolvimentos e desempenhos da empresa e as estimativas apresentadas aqui. Esses fatores incluem aqueles discutidos nos relatórios públicos da Bayer, disponíveis no site da empresa: www.bayer.com . A companhia se isenta de qualquer responsabilidade pela atualização destas declarações prospectivas e pela precisão de eventos e desenvolvimentos futuros.

FONTE Bayer

SOURCE Bayer