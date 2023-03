Nova tecnologia de IA verifica a qualidade de ingredientes alimentícios em segundos e vai revolucionar a cadeia no Brasil

A solução de inteligência artificial da ProfilePrint beneficia o produtor, o comerciante e a indústria, permitindo-lhes verificar rapidamente a qualidade dos ingredientes alimentares.

A startup de Singapura atraiu gigantes como Cargill, Louis Dreyfus e Olam e, agora, anuncia operações e clientes no Brasil.

SÃO PAULO, 14 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A ProfilePrint, startup de Singapura que fornece soluções orientadas por IA para analisar e prever a qualidade e o perfil de ingredientes alimentícios, anuncia a assinatura de contratos comerciais de implantação da tecnologia ProfilePrint em três das maiores empresas de alimentos do Brasil - Louis Dreyfus Company Brasil, Olam Agrícola Ltda (Brasil) e Sucafina Brasil.

ProfilePrint assina contrato com Olam, Sucafina, Louis Dreyfus Company no Brasil. Foto por Iara Morselli Alan Lai, CEO da ProfilePrint - Foto por Iara Morselli

A América Latina é responsável por 16% do total das exportações globais de alimentos e produtos agrícolas. No entanto, um dos principais desafios enfrentados pela indústria é não ser capaz de verificar a qualidade dos ingredientes alimentares que são produzidos e comercializados, pois as condições de produção variam entre fazendas de alta tecnologia e pequenos produtores. A ProfilePrint conseguiu criar uma solução para esta dificuldade vivenciada por muitos na cadeia de fornecimento de ingredientes alimentícios e chamou a atenção de gigantes da indústria, incluindo Cargill, Olam, Sucafina, Louis Dreyfus Company e Sinarmas.

A startup de tecnologia agroalimentar desenvolveu uma tecnologia baseada em IA, que analisa de forma preditiva e prescritiva ingredientes alimentícios como café, cacau, grãos, açúcar e sucos, com um analisador portátil e uma plataforma de software em apenas alguns segundos. Essa solução tecnológica pode potencialmente revolucionar a cadeia de suprimentos de ingredientes alimentícios, capacitando avaliadores e acelerando o processo, reduzindo significativamente o ciclo de vendas em cerca de 10 vezes.

A assinatura dos contratos comerciais com Louis Dreyfus Company Brasil, Olam Agrícola Ltda (Brasil) e Sucafina Brasil aconteceu junto a Desmond Ng (Chefe da Missão da Embaixada de Singapura no Brasil), Josiah Choy (Diretor Regional, Enterprise Singapore Brasil), como bem como os principais participantes da indústria na Agrifood Tech Networking Reception, em 27 de fevereiro, que reuniu alguns dos maiores nomes da indústria de alimentos.

"Estamos muito satisfeitos com a entrada da ProfilePrint no Brasil, uma das maiores economias agroalimentares do mundo. A Embaixada de Singapura e a Enterprise Singapore continuarão a apoiar o fortalecimento da colaboração tecnológica e das relações comerciais entre os dois países", afirma o Chefe da Missão da Embaixada de Singapura no Brasil, Desmond Ng.

"Estamos entusiasmados em ver a ProfilePrint estabelecendo sua presença no Brasil e em toda a América Latina, vindo de um país onde menos de 1% da terra naquele país é usada para agricultura, a ProfilePrint desenvolveu uma solução para capacitar agronegócios em toda a cadeia de suprimentos a serem mais eficazes e eficientes", afirma o Diretor Regional de Enterprise Singapore (América do Sul), Josiah Choy.

"Nossa tecnologia empodera as pessoas a serem mais eficientes, avança o agronegócio em toda a cadeia no Brasil, iniciando com café e cacau. Sem treinamento prévio, o produtor poderá verificar rapidamente a qualidade de sua safra e obter um preço de venda mais justo com base em sua real qualidade. O comprador, por outro lado, poderá avaliar instantaneamente e digitalmente a qualidade das colheitas, minimizando assim a necessidade de envio de amostras, pois poderá acessar on-line o relatório ProfilePrint, que é confiável e independente. Como resultado, a pegada de carbono da cadeia de alimentos será significativamente reduzida, com classificação física menos onerosa, bem como redução de amostras enviadas. Além da avaliação rápida, os agronegócios também poderão usar a solução de inteligência artificial da ProfilePrint para propor misturas com base nos requisitos de sabor personalizados de seus clientes", comenta Alan Lai, CEO e fundador da ProfilePrint.

Parceria da ProfilePrint com a Associação Nacional do Café da Guatemala

Em fevereiro de 2023, a ProfilePrint formalizou uma aliança com a Anacafé, a Associação Nacional do Café da Guatemala, para capacitar mais de 125.000 cafeicultores guatemaltecos a usar a tecnologia de ponta de IA para analisar e classificar o café, sem treinamento prévio de degustação. Além disso, a empresa revelou oficialmente sua tecnologia de IA preditiva para cupping na Global SCA e participou como avaliador oficial da 19ª edição do Let's Talk Coffee em Honduras, empoderando especialistas a verificarem de forma mais objetiva e eficiente a qualidade de todas as amostras de café durante os três dias de evento.

ProfilePrint economizou US$ 1,64 milhão em uma indústria de cacau movida a IA

Além de ser uma ferramenta de criação de perfil, o ProfilePrint também é capaz de fornecer análises prescritivas de ingredientes alimentícios e oferecer recomendações a seus clientes para obter a mistura ideal para seus produtos. A ProfilePrint conseguiu ajudar um grande cliente da indústria do cacau a estabelecer a tolerância aceitável para seu produto e recomendar um conjunto diferente de amêndoas para sua mistura, o que resultou em uma economia anual de US$ 1,64 milhão.

Sobre a ProfilePrint

A ProfilePrint é uma plataforma de análise e de tradução de perfis de ingredientes alimentícios, movida por uma tecnologia patenteada de inteligência artificial. Nosso objetivo é equipar os usuários com a capacidade de verificar rapidamente a adequação dos ingredientes com base em suas próprias necessidades, sem a necessidade de ver, tocar e provar. A ProfilePrint é uma empresa sediada em Singapura com presença global. Para mais informações, visite https://profileprint.ai

