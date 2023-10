Nova vacina contra Doença Pneumocócica (DP) chega na rede privada

Vaxneuvance 15-valente pode proteger contra os principais sorotipos causadores de doenças e sorotipos crescentes

SÃO PAULO, 26 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- A MSD Brasil anuncia o lançamento no país da vacina Vaxneuvance 15-valente, para prevenção da Doença Pneumocócica, disponível para aplicação na rede privada a partir deste mês. O imunizante pode proteger contra quinze sorotipos causadores da doença, entre eles o 3, 4, 5, 9V, 14, 18C, 19A, 22F, 23F e 33F, que são responsáveis pela maioria dos casos de DPI (Doença Pneumocócica Invasiva), ou seja, casos mais graves, em crianças com menos de cinco anos de idade. Os sorotipos 19A e 3 são responsáveis por quase 50% dos casos de DPI no país, em crianças menores de cinco anos.

A Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), recomenda a nova vacina para crianças entre 2 e 15 meses de vida, com esquema vacinal em quatro doses, com dois meses de intervalo entre a primeira (dois meses de vida) e terceira aplicação, além de uma dose de reforço (entre 12 e 15 meses de vida). Ela pode ser administrada concomitantemente com outras vacinas pediátricas. Para quem já tiver sido vacinado com a PCV13, pode passar para a Vaxneuvance 15-valente, sem nenhum tipo de contraindicação.

Um grupo brasileiro avaliou mais de 14.400 episódios de meningite pneumocócica confirmada laboratorialmente, ocorridos entre 2007 e 2021. Outro dado importante é que aproximadamente 80% de todas as crianças terão um caso de otite média durante a vida, sendo a S. pneumoniae a principal causa.

Sobre a Doença Pneumocócica

A doença pneumocócica é uma infecção causada pela bactéria Streptococcus pneumoniae, também conhecida como pneumococo. Essa bactéria pode afetar diversas partes do corpo e causam uma variedade de doenças, desde infecções brandas até condições mais graves. As doenças pneumocócicas podem ser classificadas em dois tipos principais:

Doenças Invasivas: as bactérias invadem o sistema circulatório e órgãos internos, o que pode levar a infecções graves, como:

Pneumonia: Infecção dos pulmões que pode variar de leve a grave;

Meningite: Infecção das meninges, as membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal;

Septicemia (também conhecida como bacteremia): Infecção generalizada do sangue, que pode ser potencialmente fatal.

Doenças Não Invasivas: as bactérias afetam áreas específicas do corpo sem invadir a corrente sanguínea. Exemplos incluem:

Pneumonia pneumocócica não bacterêmica: Pneumococos são a causa bacteriana mais comum de pneumonia infantil, especialmente em crianças menores de 5 anos;

Otite média aguda (OMA): Infecção do ouvido médio.

As bactérias pneumocócicas, ou Streptococcus pneumoniae, são transmitidas principalmente de pessoa para pessoa através de gotículas respiratórias suspensas no ar. Essas gotículas são liberadas quando uma pessoa infectada tosse, espirra, fala ou até mesmo respira. Algumas pessoas podem ser portadoras assintomáticas das bactérias na garganta sem desenvolver a doença. Essas pessoas podem, ocasionalmente, transmitir as bactérias para outras, mesmo que não estejam doentes.

A vacinação é a melhor forma de prevenção da doença pneumocócica. Algumas ações diárias também podem ajudar as pessoas a se prevenirem, como manter as mãos higienizadas, ter bons hábitos alimentares, praticar exercícios regularmente e ter atenção aos exames de rotina e cuidar de condições crônicas que possam afetar o sistema imunológico, como diabetes e hipertensão.

Sobre a MSD

Por mais de 130 anos, a MSD cria invenções para a vida, trazendo ao mercado medicamentos inovadores para combater as doenças mais desafiadoras. MSD é o nome pelo qual é conhecida a Merck & Co. Inc. fora dos Estados Unidos e do Canadá, cuja sede fica em Kenilworth (New Jersey, EUA). Demonstramos nosso compromisso com os pacientes e com a saúde da população, aumentando o acesso aos serviços de saúde por meio de políticas, programas e parcerias de longo alcance. Hoje, a MSD continua na vanguarda da pesquisa para prevenir e tratar doenças que ameaçam pessoas e animais - incluindo câncer, doenças infecciosas como HIV e Ebola e doenças animais emergentes -, pois aspiramos ser a principal empresa biofarmacêutica intensiva em pesquisa no mundo.

Sobre a MSD no Brasil

A MSD conta com mais de 1,8 mil funcionários no país, nas divisões de Saúde Humana, Saúde Animal e Pesquisa Clínica.

Referências:

1. Bula vigente de Vaxneuvance

2. Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Informação da vigilância das pneumonias e meningites bacterianas. 2017. Disponível em: http://www.ial.sp.gov.br/resources/insituto-adolfo-lutz/publicacoes/sireva_2017_2.pdf. Acessado em 15 de setembro de 2023.

3. Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Informação da vigilância das pneumonias e meningites bacterianas. 2018. Disponível em: http://www.ial.sp.gov.br/resources/insituto-adolfo-lutz/publicacoes/sireva_2018_atualizado.pdf. Acessado em 15 de setembro de 2023.

4. Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Informação da vigilância das pneumonias e meningites bacterianas. 2019. Disponível em: http://www.ial.sp.gov.br/resources/insituto-adolfo-lutz/publicacoes/sireva_2019.pdf. Acessado em 15 de setembro de 2023.

5. Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Informação da vigilância das pneumonias e meningites bacterianas. 2020. Disponível em: http://www.ial.sp.gov.br/resources/insituto-adolfo-lutz/publicacoes/sireva_2020_hi_men_spn_portal_ial_06-06-2021.pdf. Acessado em 15 de setembro de 2023.

6. Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Informação da vigilância das pneumonias e meningites bacterianas. 2021. Disponível em: http://www.ial.sp.gov.br/resources/insituto-adolfo-lutz/publicacoes/sireva_2021_4.pdf. Acessado em 15 de setembro de 2023.

7. Danishyar A, Ashurst JV. Acute Otitis Media. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; April 15, 2023.

8. NHS Inform. Pneumococcal infections. 2023. Disponível em: https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/pneumococcal-infections. Acessado em 15 de setembro de 2023.

9. Fiocruz. 2022. Doença pneumocócica: sintomas, transmissão e prevenção. Disponível em: https://www.bio.fiocruz.br/index.php/br/doenca-pneumococica-sintomas-transmissao-e-prevencao. Acessado em 15 de setembro de 2023.

FONTE MSD Brasil

SOURCE MSD Brasil