Novaerus et le grand fabricant d'appareils électroménagers Galanz scellent un partenariat commercial pour implanter la désinfection de l'air sur le marché de consommation chinois

La technologie de Novaerus équipe les nouveaux dispositifs de désinfection de l'air Galanz – assurant la première ligne de protection contre les virus et les bactéries en suspension dans l'air

DUBLIN, 3 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Novaerus, une société irlandaise qui fabrique et vend des solutions de qualité médicale pour un air pur, a annoncé qu'elle avait conclu un partenariat stratégique avec le géant chinois de l'électroménager, Galanz. En s'associant à Novaerus, Galanz peut fournir une solution de désinfection de l'air de pointe au marché de consommation chinois afin de protéger les gens contre les virus et les bactéries transmissibles par l'air.

L'accord de licence permettra à Galanz de fabriquer les dispositifs de désinfection de l'air conçus par Novaerus. NanoStrike®, la nanotechnologie brevetée de Novaerus basée sur le plasma, alimentera les appareils. Mise au point par l'équipe de scientifiques et d'ingénieurs de Novaerus, c'est la seule technologie de désinfection de l'air qui tue et désactive les microorganismes nocifs en suspension dans l'air au contact — en moins d'une seconde.

Spécialisée dans la fabrication, la société Galanz met l'accent sur la qualité et l'innovation. Ayant démarré dans le commerce de micro-ondes et devenant le plus grand fabricant de micro-ondes au monde, son activité couvre maintenant des technologies primées, notamment des climatiseurs, des réfrigérateurs, des machines à laver, des sèche-linges, des lave-vaisselle et d'autres petits appareils ménagers. Au cours des 20 dernières années, Galanz a conclu des partenariats stratégiques avec de nombreuses marques célèbres en Europe.

C'est vraiment l'union idéale d'une technologie de désinfection de l'air exceptionnelle combinée à des capacités de fabrication de renom. Le partenariat avec la société Novaerus, basée à Dublin, aide Galanz à s'implanter sur le marché chinois de la désinfection de l'air pendant une période particulièrement sensible. « Bien que notre partenariat avec Galanz ait débuté en 2019, avant la pandémie de COVID-19, le lancement de sa toute nouvelle solution de désinfection de l'air ne pouvait pas tomber à un meilleur moment », déclare le Dr Kevin Devlin, CEO de WellAir. « De plus en plus de recherches suggèrent que l'air propre et désinfecté joue un rôle vital dans la prévention de la propagation du SARS-CoV-2, le virus provoquant la maladie COVID-19.

La technologie de désinfection de l'air NanoStrike de Novaerus s'est révélée efficace pour réduire de 99,99 % le bactériophage MS2, un substitut du SARS-CoV-2 (COVID-19) ».

« Nous avons souhaité nous associer à une entreprise disposant d'une technologie de désinfection de l'air testée et éprouvée, une technologie qui n'était pas disponible en Chine — jusqu'à présent. Novaerus a une solide réputation sur le marché médical, avec des solutions déployées dans plus de 400 hôpitaux à travers le monde », a déclaré Benjamin Leung, Vice Chairman de Galanz. « Ses solutions sont également enregistrées sur la plate-forme nationale chinoise de service d'information en ligne sur les produits de désinfection, et l'efficacité de leurs dispositifs a été testée et certifiée par l'Institut de microbiologie de Guangzhou. » Le partenariat débutera avec le lancement de la nouvelle unité de désinfection de l'air GZ20 de Galanz, équipée de la technologie NanoStrike de Novaerus

À propos de Novaerus

Novaerus fait partie de WellAir, une entreprise irlandaise dont la mission est de réduire les polluants atmosphériques intérieurs afin de créer des espaces de vie, de travail et de soins qui favorisent la santé, la productivité et le bien-être de l'homme plutôt que de lui nuire. WellAir et ses marques, Novaerus et Plasma Air, sont installées dans des centaines d'hôpitaux, de résidences pour personnes âgées, d'écoles, de casinos, de gares, de résidences et d'installations industrielles dans plus de 60 pays à travers le monde.

À propos de Galanz

Galanz est l'un des principaux fabricants mondiaux d'appareils électroménagers, avec une gamme de produits comprenant des fours à micro-ondes, des réfrigérateurs, des lave-vaisselle, des lave-linge, des climatiseurs, des fours grille-pain, etc. Depuis des décennies, Galanz est à la pointe de l'invention des appareils électroménagers, avec plus de 1 600 brevets et des partenariats de produits avec certaines des marques les plus réputées et les plus fiables au monde. Galanz conçoit des appareils électroménagers avec une ingénierie réfléchie pour la maison et continuera à innover pour créer des produits efficaces, fiables et de qualité que les consommateurs apprécient.

