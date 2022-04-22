Новая звездная модель внедорожника -- GWM запускает новый внедорожник бизнес-класса SUV GWM TANK500

Модель GWM TANK500 обладает внушительным внешним видом и более широким корпусом по сравнению с моделями своего класса. Благодаря большой горизонтальной решетке и оригинальным квадратным фарам спереди создается более выдержанный и устойчивый визуальный эффект. Линии корпуса автомобиля, такие как боковая линия в середине корпуса, визуально соединяющая передние и задние фары, подчеркивают обтекаемость и утонченность образа.

Интерьер GWM TANK500 добавляет ощущение роскоши и изысканности, под стать настоящим джентльменам. Во внутреннем пространстве автомобиля применяются мягкие материалы и деревянные узоры, что создает нежную и теплую атмосферу. Обивка сидений и руля изготовлены только из натуральной кожи, что подчеркивает принадлежность к классу люкс, и это не может не остаться не замеченным, когда водитель берется за руль или садится в кресло.

Модель имеет комплектацию автомобилей класса люкс, включая собственное подключение к Интернет, панорамную крышу и тонировку стекол. Дизайн тонированных стекол особенно подчеркивает премиальность модели GWM TANK500.

Для создания модели GWM TANK500 были использованы все наработки бренда TANK в конструкции бездорожников, как с точки зрения возможностей для передвижения по пересеченной местности, так и конструкции шасси. Еще важно отметить то, что автомобиль является первой моделью GWM, оснащенной комбинацией мощности 3.0T+9AT. Мощный двигатель может не только помочь справиться с различными сложными дорожными условиями, но и обеспечить большее ощущение безопасности для пользователей.

Эта новая модель подходит даже для водителей без опыта управления внедорожниками. Система с полным приводом может быть переключена на двухколесный привод, для полной гарантии топливной эффективности. Потребности пользователей будут удовлетворены независимо от того, идет ли речь о поездках по пересеченной местности или ежедневных поездках на работу.

После тест-драйва на GWM TANK500 многие пользователи положительно отозвались о новой модели и подтвердили, что автомобиль полностью соответствует ожиданиям потребителей в эпоху высококачественной жизни будущего. Он больше похож на многопрофильного помощника для всей семьи, занимающего должность комплексного поставщика услуг для коммерческих нужд, повседневных поездок на работу и семейных путешествий.

Запуск GWM TANK500 в продажи привлечет большее число пользователей к бренду TANK, но стоит учесть, что пользователи по-прежнему имеют глубокое уважение к модели GWM TANK300 — первой популярной модели бренда TANK на местном рынке.

Во второй половине 2022 года компания GWM планирует представить модели GWM TANK300 и GWM TANK500 на зарубежных рынках. Обе модели принесут множество приятных сюрпризов водителям по всему миру.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1801703/image_1.jpg

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