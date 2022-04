Un nouveau modèle vedette tout-terrain - GWM lance le nouveau SUV de luxe GWM TANK500

Le GWM TANK500 présente un aspect extérieur robuste et un profil de carrosserie plus large que les modèles de sa catégorie. Avec une grande calandre horizontale et des phares carrés emblématiques à l'avant, il offre un effet visuel plus mature et stable. Les lignes de la carrosserie, telle que la ligne latérale au milieu de la carrosserie qui relie le phare et le feu arrière, sont lisses et manifestent de la finesse.

En plus de son apparence empreinte de solennité, l'intérieur du GWM TANK500 transmet un sentiment de sensibilité, tout comme un gentleman. Des matériaux doux et des motifs en bois sont appliqués avec opulence dans l'espace intérieur du véhicule, délivrant une atmosphère délicate et chaleureuse. Que ce soit le volant ou les sièges de la voiture, ils sont tous enveloppés de cuir véritable pour apporter le confort typique des modèles de luxe lorsque les utilisateurs touchent le volant et s'adossent au siège.

Le véhicule dispose également des équipements de la catégorie des voitures de luxe, tels que l'Internet des véhicules, le toit ouvrant panoramique et le verre teinté. Le verre teinté, en particulier, reflète parfaitement les détails de la qualité haut de gamme du GWM TANK500.

Pour l'expérience de conduite, le GWM TANK500 hérite des avantages de la gamme TANK en matière de conduite tout-terrain en termes de capacité d'exploration et de structure de châssis. Plus important encore, le véhicule est le premier modèle GWM équipé de la combinaison de puissance 3.0T+9AT. Cette puissance permet non seulement de faire face à diverses conditions routières complexes, mais aussi d'apporter un sentiment de sécurité plus adéquat aux utilisateurs grâce à sa stabilité.

Ce nouveau modèle est convivial même pour les nouveaux conducteurs de véhicules tout-terrain. Le système à quatre roues motrices peut être commuté en système à deux roues motrices pour garantir pleinement son efficacité énergétique. Les besoins des utilisateurs peuvent être satisfaits, qu'il s'agisse de conduite tout-terrain occasionnelle ou de déplacements quotidiens.

Après l'essai du GWM TANK500, de nombreux utilisateurs ont déclaré que la voiture répondait parfaitement aux attentes des consommateurs dans cette nouvelle ère caractérisée par une expérience automobile de haute qualité dans un avenir proche. Cette voiture ressemble davantage à un assistant polyvalent pour toute la famille, jouant le rôle d'un fournisseur de services complets pour les affaires, les déplacements quotidiens et les vacances.

Le lancement du GWM TANK500 va attirer davantage d'utilisateurs vers la gamme TANK alors même que la popularité du GWM TANK300, le premier modèle à succès de la gamme TANK sur le marché local, est encore bien présente dans les esprits.

Au second semestre 2022, GWM prévoit de lancer les modèles GWM TANK300 et GWM TANK500 sur les marchés étrangers. Les deux produits offriront de nombreuses et agréables surprises aux utilisateurs du monde entier.

