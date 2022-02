Novakid lance le concours de flash mob sur le titre Happy

- Les jeunes talents sont invités à rejoindre la chorale virtuelle

SAN FRANCISCO, 16 février 2022 /PRNewswire/ -- Des élèves talentueux de Novakid ont interprété une reprise de Happy, un titre de Pharrell Williams , dans une chorale virtuelle pour encourager leurs camarades à participer à la prochaine version de la chorale virtuelle chantant Happy de Novakid.

La musique n'a pas de frontières : elle nous unit ; c'est un langage universel que tout le monde comprend dès le plus jeune âge. Novakid s'efforce de rendre la langue anglaise aussi accessible que la musique l'est pour des milliers d'enfants dans le monde entier.

Enregistrez une vidéo de votre enfant en train de chanter Happy de Pharrell Williams et partagez-la sur les médias sociaux en utilisant le hashtag #novakid_happy avant le 15 avril 2022. Les 20 meilleures vidéos ayant le plus de vues feront partie de la prochaine chorale virtuelle Happy qui sera publiée sur la chaîne YouTube de Novakid le 23 avril, la Journée de la langue anglaise.

« Nous espérons que cette interprétation inspirante de Happy incitera les enfants à partager leurs talents avec nous ! Notre mission est de construire un avenir meilleur pour nos enfants en leur donnant des compétences en anglais pour faire partie de la communauté mondiale. Nous espérons que notre flash mob virtuel élargira notre communauté d'enfants extraordinaires », a déclaré Max Azarov, cofondateur et PDG de Novakid.

À propos de Novakid

Novakid est une école d'anglais en ligne pour enfants fondée en 2017 dans la Silicon Valley, aux États-Unis, par Max Azarov, Dmitry Malin et Amy Krolevetskaya. Plus de 2 000 enseignants expérimentés et qualifiés animent des cours d'anglais pour les enfants de 4 à 12 ans via cette plateforme interactive en ligne. En 2021, plus de 2,4 millions de leçons ont été données à environ 70 000 élèves actifs. La plateforme Novakid accueille plus de 500 000 utilisateurs.

