Novakid nommée plateforme ESL en ligne numéro 1 pour les enfants en Europe

SAN FRANCISCO, 30 juin 2021 /PRNewswire/ -- Novakid Inc, une nouvelle marque EdTech réinventant l'apprentissage de l'anglais comme seconde langue pour les enfants de 4 à 12 ans, a été classée au premier rang des plateformes d'ESL (anglais comme seconde langue) en ligne pour les enfants qui desservent le marché européen dans l'étude ( https://json.tv/en/ict_telecom_analytics_view/english-language-learning-market-2021-esl-for-kids-online-schools-and-trends ) par la société de recherche J'son & Partners.

L'étude a été réalisée entre mars et juin 2021. Elle estime que le marché mondial de l'apprentissage en ligne de l'anglais comme seconde langue s'élèvera à 10 milliards de dollars en 2021 et que son segment pour les enfants de tous âges s'élèvera à 3 milliards de dollars. En 2021, le marché de l'apprentissage de l'anglais (apprentissage traditionnel hors ligne et en ligne) a atteint un record de 1,7 milliard d'apprenants. Les plus grands marchés d'ESL en Europe sont l'Allemagne, la France et la Russie, tandis que la Russie, la Turquie et l'Ukraine ont la plus faible proportion d'anglophones (12-16 %).

Novakid a été classé 1er en Europe selon le nombre d'étudiants actifs, le niveau de satisfaction des élèves, le niveau de formation des enseignants et l'expérience des enseignants.

« La popularité de la formation ESL en ligne pour les enfants a considérablement augmenté depuis le début de la pandémie, a expliqué Maxim Azarov, fondateur et PDG de Novakid. Elle ne cesse de croître et est prête à poursuivre sa croissance exponentielle. Nous pensons que cette popularité est liée à une plus grande disponibilité de plateformes d'apprentissage de l'anglais en ligne de qualité, à l'expansion des possibilités de carrière pour ceux qui maîtrisent bien la langue anglaise, qui est une lingua franca moderne parlée par près de 20 % de la population mondiale, et à l'augmentation du travail à distance. Comme le démontre la recherche linguistique, il faut commencer à apprendre une langue dès l'enfance pour atteindre un niveau de maîtrise élevé. Chez Novakid, nous sommes convaincus qu'un monde où les enfants du monde entier sont capables d'utiliser une langue commune pour communiquer et échanger des idées apportera plus de paix et plus de prospérité pour tous. »

À propos de Novakid

Novakid est une plateforme en ligne d'apprentissage de l'ESL offrant des leçons individuelles avec des enseignants natifs certifiés pour les enfants de 4 à 12 ans avec l'extraction et l'analyse de données assistées par l'IA. Incorporé aux États-Unis, il a des étudiants dans plus de 40 pays, se concentrant sur l'Europe et la région du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord (MENA) avec une base de clients importante en Pologne, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Turquie et en Russie. https://www.novakidschool.com

À propos de J'son & Partners

J'son & Partners est une société d'investissement et de conseil stratégique et de recherche sur les marchés technologiques (Hi-Tech / TIC / TI / Numérique). Elle dispose d'un vaste réseau de partenaires et d'une expérience de plus de 20 ans sur les marchés technologiques et numériques. https://json.tv

